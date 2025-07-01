https://ria.ru/20250701/moskva-2026471383.html
В Москве провели более 1,7 миллиона анализов качества воды
В Москве провели более 1,7 миллиона анализов качества воды - РИА Новости, 01.07.2025
В Москве провели более 1,7 миллиона анализов качества воды
Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 1,7 миллиона исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:38:00+03:00
2025-07-01T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 1,7 миллиона исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. За январь-июнь этого года уже провели свыше 1,7 миллиона различных анализов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской. "Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что кроме лабораторных исследований следить за качеством воды в режиме реального времени помогают более 500 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов передаются в систему социально-гигиенического мониторинга столицы.
https://ria.ru/20250701/moskva-2026448548.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве провели более 1,7 миллиона анализов качества воды
Бирюков: более 1,7 миллиона анализов качества воды провели в Москве за полгода
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 1,7 миллиона исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. За январь-июнь этого года уже провели свыше 1,7 миллиона различных анализов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что кроме лабораторных исследований следить за качеством воды в режиме реального времени помогают более 500 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов передаются в систему социально-гигиенического мониторинга столицы.