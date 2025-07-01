https://ria.ru/20250701/moskva-2026448548.html

Две тысячи новых деревьев украсили Ленинский проспект в Москве

Две тысячи новых деревьев украсили Ленинский проспект в Москве - РИА Новости, 01.07.2025

Две тысячи новых деревьев украсили Ленинский проспект в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в последние годы высадили более 2 тысяч новых деревьев в рамках благоустройства Ленинского проспекта, сообщил... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:37:00+03:00

2025-07-01T09:37:00+03:00

2025-07-01T09:45:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

садовое кольцо (москва)

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026447630_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_ac33adca279320514acae2104cd36adb.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в последние годы высадили более 2 тысяч новых деревьев в рамках благоустройства Ленинского проспекта, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ленинский проспект - одна из ключевых столичных магистралей с круглосуточным интенсивным движением, поэтому было важно создать зеленую буферную зону между жилой застройкой и дорогой. В этом году на ранее благоустроенном участке от Садового кольца до площади Гагарина дополнительно высадили более 400 деревьев. В 2021-2023 годах на Ленинском проспекте появились почти 1,6 тысячи крупномеров", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что вдоль магистрали высадили липы и вязы. Они были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. "Озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория с ними становится более комфортной и уютной. При выборе деревьев учитываются такие факторы, как способность к адаптации в условиях мегаполиса, ветро- и морозоустойчивость", - добавил Бирюков. Он отметил, что, кроме того, они должны иметь достаточно густую крону и привлекательный вид в течение всего сезона вегетации. Липы и вязы в полной мере отвечают этим критериям. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что высадка производилась в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.

https://ria.ru/20250621/zelenograd-2024497675.html

https://ria.ru/20250628/moskva-2026012248.html

москва

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), петр бирюков