https://ria.ru/20250701/moskva-2026448548.html
Две тысячи новых деревьев украсили Ленинский проспект в Москве
Две тысячи новых деревьев украсили Ленинский проспект в Москве - РИА Новости, 01.07.2025
Две тысячи новых деревьев украсили Ленинский проспект в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в последние годы высадили более 2 тысяч новых деревьев в рамках благоустройства Ленинского проспекта, сообщил... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:37:00+03:00
2025-07-01T09:37:00+03:00
2025-07-01T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в последние годы высадили более 2 тысяч новых деревьев в рамках благоустройства Ленинского проспекта, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ленинский проспект - одна из ключевых столичных магистралей с круглосуточным интенсивным движением, поэтому было важно создать зеленую буферную зону между жилой застройкой и дорогой. В этом году на ранее благоустроенном участке от Садового кольца до площади Гагарина дополнительно высадили более 400 деревьев. В 2021-2023 годах на Ленинском проспекте появились почти 1,6 тысячи крупномеров", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что вдоль магистрали высадили липы и вязы. Они были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. "Озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория с ними становится более комфортной и уютной. При выборе деревьев учитываются такие факторы, как способность к адаптации в условиях мегаполиса, ветро- и морозоустойчивость", - добавил Бирюков. Он отметил, что, кроме того, они должны иметь достаточно густую крону и привлекательный вид в течение всего сезона вегетации. Липы и вязы в полной мере отвечают этим критериям. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что высадка производилась в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
https://ria.ru/20250621/zelenograd-2024497675.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва), Петр Бирюков
Две тысячи новых деревьев украсили Ленинский проспект в Москве
За последние годы на Ленинском проспекте в Москве высадили две тысячи деревьев
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в последние годы высадили более 2 тысяч новых деревьев в рамках благоустройства Ленинского проспекта, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ленинский проспект - одна из ключевых столичных магистралей с круглосуточным интенсивным движением, поэтому было важно создать зеленую буферную зону между жилой застройкой и дорогой. В этом году на ранее благоустроенном участке от Садового кольца до площади Гагарина дополнительно высадили более 400 деревьев. В 2021-2023 годах на Ленинском проспекте появились почти 1,6 тысячи крупномеров", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что вдоль магистрали высадили липы и вязы. Они были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке.
"Озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория с ними становится более комфортной и уютной. При выборе деревьев учитываются такие факторы, как способность к адаптации в условиях мегаполиса, ветро- и морозоустойчивость", - добавил Бирюков.
Он отметил, что, кроме того, они должны иметь достаточно густую крону и привлекательный вид в течение всего сезона вегетации. Липы и вязы в полной мере отвечают этим критериям.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что высадка производилась в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.