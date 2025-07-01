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В Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 01.07.2025
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07:44 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/moskva-2026435089.html
В Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 01.07.2025
В Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков
Почти 20% от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:44:00+03:00
2025-07-01T07:44:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти 20% от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы, на Балчуге и Тушино – 15 миллиметров", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей зафиксировали метеостанции Волоколамска - 16 миллиметров, Талдома - 23 миллиметра, Павловского Посада и Дмитрова - 26 миллиметров. "Дожди продолжаются. За сегодня ожидается еще до 10 мм небесной влаги", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250701/pogoda-2026434924.html
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Евгений Тишковец
В Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков

Тишковец: в Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВо время ливня в Москве
Во время ливня в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти 20% от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы, на Балчуге и Тушино – 15 миллиметров", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей зафиксировали метеостанции Волоколамска - 16 миллиметров, Талдома - 23 миллиметра, Павловского Посада и Дмитрова - 26 миллиметров.
"Дожди продолжаются. За сегодня ожидается еще до 10 мм небесной влаги", - добавил Тишковец.
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