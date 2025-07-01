https://ria.ru/20250701/moskva-2026435089.html
В Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 01.07.2025
В Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков
Почти 20% от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:44:00+03:00
2025-07-01T07:44:00+03:00
2025-07-01T07:44:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021665907_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_6bf2866fed2ce4d7fb6b654e26c77012.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти 20% от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы, на Балчуге и Тушино – 15 миллиметров", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей зафиксировали метеостанции Волоколамска - 16 миллиметров, Талдома - 23 миллиметра, Павловского Посада и Дмитрова - 26 миллиметров. "Дожди продолжаются. За сегодня ожидается еще до 10 мм небесной влаги", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250701/pogoda-2026434924.html
https://ria.ru/20250701/pogoda-2026425432.html
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021665907_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_4d86df7b004ff7e01fa01f36861cf8a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Евгений Тишковец
В Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков
Тишковец: в Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков