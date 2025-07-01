https://ria.ru/20250701/moshennichestvo-2026421069.html
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с абитуриентами
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с абитуриентами - РИА Новости, 01.07.2025
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с абитуриентами
Придумана новая схема мошенничества, направленная на российских абитуриентов, им якобы звонит сотрудник приемной комиссии вуза и сообщает о высоких шансах... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:32:00+03:00
2025-07-01T03:32:00+03:00
2025-07-01T03:32:00+03:00
общество
ирина смирнова
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Придумана новая схема мошенничества, направленная на российских абитуриентов, им якобы звонит сотрудник приемной комиссии вуза и сообщает о высоких шансах поступить на бюджет при условии перехода по фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат "Госуслуг" с целью похищения учетной записи, сообщили РИА Новости эксперты РАНХиГС. "Уже зафиксированы случаи звонков от "сотрудников приемных комиссий", которые уведомляют о высоких шансах зачисления на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта госуслуг, с целью похищения учетной записи", - рассказали в вузе, добавив, что в случае отказа выполнить эти требования мошенники могут продолжить общение в грубой форме и угрожать тем, что абитуриента "вообще никуда не примут". По словам модератора проекта "Антимошенник" Ирины Смирновой, абитуриенты и их родители должны помнить, что поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний. "Никаких характеристик абитуриентам вузы не дают. Но стрессовая ситуация, желание поступить в выбранный вуз делают поступающих уязвимыми для мошенников. Чем они, конечно же, пользуются", - заключила эксперт РАНХиГС.
https://ria.ru/20250630/moshennik-2026319972.html
https://ria.ru/20250630/moshennik-2026319972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ирина смирнова, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Ирина Смирнова, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с абитуриентами
В РАНХиГС рассказали о новой схеме мошенничества, направленной на абитуриентов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Придумана новая схема мошенничества, направленная на российских абитуриентов, им якобы звонит сотрудник приемной комиссии вуза и сообщает о высоких шансах поступить на бюджет при условии перехода по фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат "Госуслуг" с целью похищения учетной записи, сообщили РИА Новости эксперты РАНХиГС.
"Уже зафиксированы случаи звонков от "сотрудников приемных комиссий", которые уведомляют о высоких шансах зачисления на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта госуслуг, с целью похищения учетной записи", - рассказали в вузе, добавив, что в случае отказа выполнить эти требования мошенники могут продолжить общение в грубой форме и угрожать тем, что абитуриента "вообще никуда не примут".
По словам модератора проекта "Антимошенник" Ирины Смирновой
, абитуриенты и их родители должны помнить, что поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний.
"Никаких характеристик абитуриентам вузы не дают. Но стрессовая ситуация, желание поступить в выбранный вуз делают поступающих уязвимыми для мошенников. Чем они, конечно же, пользуются", - заключила эксперт РАНХиГС.