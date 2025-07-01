https://ria.ru/20250701/moldaviya-2026623749.html

Экс-глава Минюста Молдавии прокомментировал ситуацию с Гуцул

Экс-глава Минюста Молдавии прокомментировал ситуацию с Гуцул - РИА Новости, 01.07.2025

Экс-глава Минюста Молдавии прокомментировал ситуацию с Гуцул

Вынесение приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул без весомых оснований является недопустимым, заявил бывший министр юстиции Молдавии Станислав Павловский. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:04:00+03:00

2025-07-01T22:04:00+03:00

2025-07-01T22:04:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Вынесение приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул без весомых оснований является недопустимым, заявил бывший министр юстиции Молдавии Станислав Павловский. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Сама Гуцул заявила, что молдавские прокуроры и судьи в рамках ее дела занимаются политическим беспределом и беззаконием, пытаются запугать оппозицию и наказать жителей Гагаузии, где правящая партия проигрывает выборы. "Насколько мне известно, госпожа Гуцул отрицает свою вину, и в деле отсутствуют убедительные доказательства. А значит, выносить приговор без веских оснований недопустимо. На фоне действий властей складывается впечатление, что правоохранительные органы работают не в интересах закона, а в интересах правящей партии. Их поведение не вызывает доверия у общества - а это значит, можно ожидать чего угодно", - заявил Павловский журналистам. Экс-глава минюста заметил, что дело может иметь политическую подоплеку. "Недоверие к действиям прокуратуры и следствия - крайне опасный симптом. Такая роль прокурора недопустима: он должен соблюдать закон, требовать его соблюдения от других и добиваться справедливого наказания законными средствами. Если этого не произойдёт, люди перестанут обращаться за защитой в правоохранительные органы. А это уже может повлечь тяжелые последствия для всего общества", - подчеркнул Павловский. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250701/sandu-2026583219.html

https://ria.ru/20250630/moldavija-2026318403.html

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