https://ria.ru/20250701/moldaviya-2026502046.html

Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы

Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы - РИА Новости, 01.07.2025

Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы

Прокуратура Молдавии потребовала для главы Гагаузии Евгении Гуцул девять лет лишения свободы. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:27:00+03:00

2025-07-01T13:27:00+03:00

2025-07-01T16:15:00+03:00

молдавия

в мире

кишинев

евгения гуцул

гагаузия

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026555314_0:79:2848:1681_1920x0_80_0_0_fb9b00c2b375e3fd68bd7e95d10240d6.jpg

КИШИНЕВ, 1 июл — РИА Новости. Прокуратура Молдавии потребовала для главы Гагаузии Евгении Гуцул девять лет лишения свободы."Сторона обвинения просит суд осудить Евгению Гуцул на девять лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет", — заявил прокурор Геннадий Епуре во время перерыва в судебном заседании.Он подчеркнул, что прокуратура настаивает на аресте Гуцул прямо в зале суда, если тот одобрит запрос.Прокурор Кристина Гладкова добавила, что обвинение требует конфисковать у Гуцул имущество на 2,37 миллиона долларов в счет погашения ущерба государству.Другую фигурантку дела — активистку блока "Победа" Светлану Попан — прокуратура просит приговорить к восьми годам и конфискации 535 тысяч долларов.Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.Дело Гуцул рассматривается в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.

https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html

https://ria.ru/20250701/storonniki-2026472035.html

https://ria.ru/20250626/moldavija-2025523307.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире, кишинев, евгения гуцул, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул