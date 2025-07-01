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Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы - РИА Новости, 01.07.2025
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13:27 01.07.2025 (обновлено: 16:15 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/moldaviya-2026502046.html
Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы
Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы - РИА Новости, 01.07.2025
Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы
Прокуратура Молдавии потребовала для главы Гагаузии Евгении Гуцул девять лет лишения свободы. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:27:00+03:00
2025-07-01T16:15:00+03:00
молдавия
в мире
кишинев
евгения гуцул
гагаузия
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 1 июл — РИА Новости. Прокуратура Молдавии потребовала для главы Гагаузии Евгении Гуцул девять лет лишения свободы."Сторона обвинения просит суд осудить Евгению Гуцул на девять лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет", — заявил прокурор Геннадий Епуре во время перерыва в судебном заседании.Он подчеркнул, что прокуратура настаивает на аресте Гуцул прямо в зале суда, если тот одобрит запрос.Прокурор Кристина Гладкова добавила, что обвинение требует конфисковать у Гуцул имущество на 2,37 миллиона долларов в счет погашения ущерба государству.Другую фигурантку дела — активистку блока "Победа" Светлану Попан — прокуратура просит приговорить к восьми годам и конфискации 535 тысяч долларов.Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.Дело Гуцул рассматривается в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html
https://ria.ru/20250701/storonniki-2026472035.html
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молдавия, в мире, кишинев, евгения гуцул, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, В мире, Кишинев, Евгения Гуцул, Гагаузия, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы

Прокуратура Молдавии попросила приговорить Гуцул к 9 годам лишения свободы

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. 1 июля 2025
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. 1 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. 1 июля 2025
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КИШИНЕВ, 1 июл — РИА Новости. Прокуратура Молдавии потребовала для главы Гагаузии Евгении Гуцул девять лет лишения свободы.
«
"Сторона обвинения просит суд осудить Евгению Гуцул на девять лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет", — заявил прокурор Геннадий Епуре во время перерыва в судебном заседании.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Захарова отреагировала на требование лишить свободы Гуцул
13:32
Он подчеркнул, что прокуратура настаивает на аресте Гуцул прямо в зале суда, если тот одобрит запрос.
Прокурор Кристина Гладкова добавила, что обвинение требует конфисковать у Гуцул имущество на 2,37 миллиона долларов в счет погашения ущерба государству.
Другую фигурантку дела — активистку блока "Победа" Светлану Попан — прокуратура просит приговорить к восьми годам и конфискации 535 тысяч долларов.
Сторонники Евгении Гуцул собрались у здания районного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Сторонники главы Гагаузии собрались у здания суда в Кишиневе
11:42

Преследование Евгении Гуцул

  • Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
  • Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
  • Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
  • Затем его продлили до 13 июня, а после — еще на месяц.
  • Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.
  • 1 июля в суде начался этап прений.

Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Дело Гуцул рассматривается в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Шор обвинил молдавские власти в намеренном аресте защитников страны
26 июня, 11:51
 
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