Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы
Прокуратура Молдавии попросила приговорить Гуцул к 9 годам лишения свободы
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. 1 июля 2025
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. 1 июля 2025
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 июл — РИА Новости. Прокуратура Молдавии потребовала для главы Гагаузии Евгении Гуцул девять лет лишения свободы.
«
"Сторона обвинения просит суд осудить Евгению Гуцул на девять лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет", — заявил прокурор Геннадий Епуре во время перерыва в судебном заседании.
Он подчеркнул, что прокуратура настаивает на аресте Гуцул прямо в зале суда, если тот одобрит запрос.
Прокурор Кристина Гладкова добавила, что обвинение требует конфисковать у Гуцул имущество на 2,37 миллиона долларов в счет погашения ущерба государству.
Другую фигурантку дела — активистку блока "Победа" Светлану Попан — прокуратура просит приговорить к восьми годам и конфискации 535 тысяч долларов.
Преследование Евгении Гуцул
- Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
- Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
- Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
- Затем его продлили до 13 июня, а после — еще на месяц.
- Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.
- 1 июля в суде начался этап прений.
Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Дело Гуцул рассматривается в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.