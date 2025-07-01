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"Мираторг" ответил на обвинения Азербайджана из-за партии луковых колец
"Мираторг" ответил на обвинения Азербайджана из-за партии луковых колец - РИА Новости, 01.07.2025
"Мираторг" ответил на обвинения Азербайджана из-за партии луковых колец
Внутреннее расследование на предприятии "Мираторг-Запад" не выявило отклонений от санитарных нормативов, сообщили в компании "Мираторг". РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:46:00+03:00
2025-07-01T15:46:00+03:00
2025-07-01T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Внутреннее расследование на предприятии "Мираторг-Запад" не выявило отклонений от санитарных нормативов, сообщили в компании "Мираторг"."В результате исследований, согласно протоколам лабораторных испытаний готовой продукции по показателям безопасности в аккредитованном испытательном центре, <...> отклонений не выявлено", — говорится в сообщении.В "Мираторге" отметили, что предприятие соблюдает требуемые нормы по производству продукции и имеет сертификат на соответствие требованиям международной системы пищевой безопасности.Во вторник Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) заявило об уничтожении партии луковых колец, завезенных из России. Как утверждало агентство, исследование проб выявило патогенные бактерии. Уточнялось, что луковые кольца произвели на российском предприятии "Мираторг-Запад".
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мираторг, азербайджан, россия, происшествия
Мираторг, Азербайджан, Россия, Происшествия
"Мираторг" ответил на обвинения Азербайджана из-за партии луковых колец
"Мираторг" не нашел патогенных бактерий в продукции, уничтоженной в Азербайджане