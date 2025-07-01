https://ria.ru/20250701/mir-2026377130.html

Миру не хватает геев с атомной бомбой

Миру не хватает геев с атомной бомбой - РИА Новости, 01.07.2025

Миру не хватает геев с атомной бомбой

"Кто не обладает ядерным сдерживанием — становится мишенью в мировой политике". Как вы думаете, чье это заявление? Иранского лидера аятоллы Хаменеи?... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:03:00+03:00

аналитика

йенс шпан

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иран

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"Кто не обладает ядерным сдерживанием — становится мишенью в мировой политике". Как вы думаете, чье это заявление? Иранского лидера аятоллы Хаменеи? Руководителя одной из арабских стран? Нет, эти слова произнес глава фракции ХДС-ХСС в бундестаге Йенс Шпан. Один из лидеров правящей в Германии партии пустился в рассуждения о самостоятельном европейском ядерном зонтике в интервью Die Welt и пришел к попирающим все основы логики выводам. США и Израиль правильно атаковали Иран, потому что Израиль — это единственная демократия в регионе, которая защищает меньшинства, то есть геев, лесбиянок и мусульман. А в Иране гомосексуалистов казнят — и поэтому Тегерану нельзя позволить иметь даже мирную атомную программу: "Миру еще не хватало мулл с бомбой".То, что сам Шпан открытый гей, ничего не объясняет: он может врать насчет казней в Иране и не замечать десятки тысяч убитых мусульман в Газе, но хотя бы элементарная логика должна присутствовать в его рассуждениях. Основной пафос его интервью в том, что Европе пора обзавестись своим ядерным оружием, чтобы не стать мишенью в мировой политике. То есть получается, что аятоллы, которые официально запретили в своей стране ядерное оружие, не имеют права даже на мирный атом, а геи католического вероисповедания (как сам Шпан, чья страна входит в военный блок, обладающий ядерным оружием) должны получить еще и собственную бомбу?При этом Шпан говорит именно о европейском ядерном сдерживании под немецким лидерством, потому что признает, что "Франция вряд ли позволит нам самим дотрагиваться до ее красной кнопки". Так что если у Германии не получится заполучить доступ к ядерным арсеналам Парижа и Лондона, значит, надо создавать собственные атомные бомбы — вместе с другими европейскими странами. Последнее уточнение не имеет большого значения: в ФРГ давно уже ставят знак равенства между своей страной и единой Европой, интересами немцев и европейцев. Так что если бомбу и начнут делать, то это будет немецкое оружие.А как же США, чье ядерное оружие размещено на немецкой земле? Шпан уверен, что "со временем этого будет недостаточно". Для чего именно недостаточно — для уничтожения жизни в Старом Свете? Нет, для сдерживания новой угрозы. Какой? Естественно, российской агрессии. Один из высших руководителей Германии на полном серьезе рассуждает об этом, и перестать волноваться ему позволит только атомная бомба. Причем, пока не сделали свою, можно использовать французскую: как один из вариантов Шпан предлагает передавать ответственность за применение ядерного оружия между государствами по принципу случайной ротации. Это позволит держать потенциального противника в неведении — то есть русские не будут знать, куда им первым делом бить: по Берлину или Варшаве.Если вы думаете, что Шпан нездоров, то у него есть справка — все-таки он был министром здравоохранения в период пандемии. И он вовсе не одинок в своих мыслях: вот и канцлер Мерц предостерегает от недооценки опасности, исходящей от России. Нет, к получению ядерного оружия он пока что публично не призывает, но говорит о том, что сейчас Германия не способна защищаться и нельзя терять времени. Деньги на вооружение есть, но не хватает людей, поэтому "довольно скоро" придется заняться возвращением воинской повинности, а главное — не бояться войны: "В части населения по-прежнему сильна боязнь войны. Я ее не разделяю, но понимаю. В принципе, стремление к миру — правильная цель. Но нужна и трезвая оценка, особенно когда речь идет об империалистических амбициях России".Фактически Мерц говорит о том, что Россия готовится напасть на Европу, потому что дальше он напоминает о политике умиротворения нацистской Германии перед Второй мировой войной: "Мы не должны повторять такую ошибку". О каком умиротворении России может идти речь, если Запад в целом и Германия в частности три с лишним года участвуют и подогревают военный конфликт между двумя частями Русского мира — Россией и Украиной? Германия пытается забрать в Европу Украину — и если она откажется, это станет "ошибкой умиротворения", а не отказом от экспансии на восток? Да, пытаются убедить немцев Мерц и Шпан, потому что тогда Россия нападет уже на Европу. Значит, нужно не ослаблять поддержку Украины, одновременно приступая к созданию собственной атомной бомбы.Понятно, что сейчас никто не позволит Германии получить ядерное оружие: все-таки второй по важности целью НАТО изначально является удержание немцев под контролем англосаксов. Понятно, что нынешняя шпановская элита Германии полностью подконтрольна атлантистам, но где гарантии, что уже в среднесрочной перспективе ее не выдавят с руководящих постов набирающие популярность антисистемные политические силы?Однако мечта "голубого Йенса" о европейском ядерном сдерживании России так и останется мечтой — англосаксы не намерены делиться атомным козырем с младшими "партнерами". И в случае необходимости сделают то, о чем недавно сказал Трамп генсеку НАТО, — вернутся и побьют их. К тому же приговаривая: "Миру еще не хватало геев с атомной бомбой".

https://ria.ru/20250623/peregovory-2024784756.html

https://ria.ru/20250623/operatsiya-2024894664.html

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аналитика, йенс шпан, германия, россия, иран, в мире