https://ria.ru/20250701/minzdrav-2026601797.html

Психиатр рассказал о работе регистра лиц с отдельными заболеваниями

Психиатр рассказал о работе регистра лиц с отдельными заболеваниями - РИА Новости, 01.07.2025

Психиатр рассказал о работе регистра лиц с отдельными заболеваниями

Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями гарантирует защиту данных пациентов с психическими расстройствами и исключает их передачу лицам, не... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:49:00+03:00

2025-07-01T18:49:00+03:00

2025-07-01T18:55:00+03:00

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями гарантирует защиту данных пациентов с психическими расстройствами и исключает их передачу лицам, не предусмотренным законодательством, сообщила журналистам главный внештатный специалист психиатр Минздрава России Светлана Шпорт. Ранее правительство РФ подписало постановление о создании регистра лиц с отдельным заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, кардиомиопатией, хроническими обструктивными болезнями легких, психическими диагнозами. Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года, правила будут действовать 6 лет. "Федеральный регистр подразумевает включение граждан, прежде всего, которые имеют тяжёлые психические расстройства и склонность к совершению общественно опасных действий, которые подлежат диспансерному наблюдению. В статистическом расчете - это, безусловно, меньшая часть граждан, обращающихся за помощью в государственные психиатрические учреждения", - рассказала Шпорт. Специалист отметила, что большая часть граждан остаётся вне Регистра и продолжает получать помощь в привычном формате. "Создание регистра направлено на контроль за неукоснительным соблюдением врачебных рекомендаций и нормативов по оказанию специализированной помощи отдельной категории граждан, своевременной диспансеризации, обеспечения лекарственными препаратами", - добавила эксперт Минздрава. Она подчеркнула, что категория граждан, подлежащих диспансерному наблюдению в психиатрической службе, является уязвимой. Зачастую проявление болезни не позволяет им своевременно обратиться за медицинской помощью, в отношении именно этой категории могут быть злоупотребления со стороны окружающих, а сами пациенты могут быть участниками общественно опасных действий. "Поэтому чрезвычайно важным является своевременный контроль за соблюдением врачебных рекомендаций, особенно это важно при переезде человека в другой регион. В настоящее время специалисты разрабатывают регламент работы Регистра, чтобы исключить и минимизировать риски работы с ним", - добавила Шпорт. Специалист уточнила, что в субъектах РФ проводится работа с диспансерными списками пациентов в специализированной службе: приглашаются на приём граждане, которые давно не посещали врача-специалиста, пересматриваются диагнозы, исключаются из диспансерных списков граждане, которые не подходят под критерии диспансерного наблюдения. "Безусловно, Федеральный регистр гарантирует защиту данных и исключает их передачу иным лицам, не предусмотренных законодательством", - пояснила эксперт Минздрава.

https://ria.ru/20250524/sdvg-2018799761.html

https://ria.ru/20250326/moskva-2007355931.html

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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)