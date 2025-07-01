https://ria.ru/20250701/migranty-2026411301.html

С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации

С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации - РИА Новости, 01.07.2025

С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации

С 1 июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение ими обязательной... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:54:00+03:00

2025-07-01T00:54:00+03:00

2025-07-01T00:54:00+03:00

общество

мигранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27561/06/275610682_0:204:1415:1000_1920x0_80_0_0_67b3de750f77744278c67c4077398396.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. С 1 июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, соответствующие поправки в федеральный закон вступили в силу сегодня. Согласно документам, статья седьмая ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации", дополнится пунктом о включении в регистр "документов, подтверждающих прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования". Нововведения затронут иностранцев и лиц без гражданства, прибывших для трудовой деятельности или с иными целями на срок, превышающий 90 календарных дней.

https://ria.ru/20250520/migranty-2018055215.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мигранты