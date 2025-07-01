https://ria.ru/20250701/migranty-2026411301.html
С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации
С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации - РИА Новости, 01.07.2025
С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации
С 1 июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение ими обязательной... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:54:00+03:00
2025-07-01T00:54:00+03:00
2025-07-01T00:54:00+03:00
общество
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27561/06/275610682_0:204:1415:1000_1920x0_80_0_0_67b3de750f77744278c67c4077398396.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. С 1 июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, соответствующие поправки в федеральный закон вступили в силу сегодня. Согласно документам, статья седьмая ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации", дополнится пунктом о включении в регистр "документов, подтверждающих прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования". Нововведения затронут иностранцев и лиц без гражданства, прибывших для трудовой деятельности или с иными целями на срок, превышающий 90 календарных дней.
https://ria.ru/20250520/migranty-2018055215.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27561/06/275610682_0:72:1415:1133_1920x0_80_0_0_6af1b84b78c8f4d45c8318139223e297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мигранты
С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации
Данные о дактилоскопии мигрантов включат в регистр сведений о населении
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. С 1 июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, соответствующие поправки в федеральный закон вступили в силу сегодня.
Согласно документам, статья седьмая ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации", дополнится пунктом о включении в регистр "документов, подтверждающих прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования".
Нововведения затронут иностранцев и лиц без гражданства, прибывших для трудовой деятельности или с иными целями на срок, превышающий 90 календарных дней.