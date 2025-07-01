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С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации - РИА Новости, 01.07.2025
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С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации
С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации - РИА Новости, 01.07.2025
С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации
С 1 июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение ими обязательной... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:54:00+03:00
2025-07-01T00:54:00+03:00
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. С 1 июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, соответствующие поправки в федеральный закон вступили в силу сегодня. Согласно документам, статья седьмая ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации", дополнится пунктом о включении в регистр "документов, подтверждающих прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования". Нововведения затронут иностранцев и лиц без гражданства, прибывших для трудовой деятельности или с иными целями на срок, превышающий 90 календарных дней.
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Дарья Буймова
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общество, мигранты
Общество, Мигранты
С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации

Данные о дактилоскопии мигрантов включат в регистр сведений о населении

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДактилоскопическая регистрация
Дактилоскопическая регистрация - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дактилоскопическая регистрация. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. С 1 июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, соответствующие поправки в федеральный закон вступили в силу сегодня.
Согласно документам, статья седьмая ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации", дополнится пунктом о включении в регистр "документов, подтверждающих прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования".
Нововведения затронут иностранцев и лиц без гражданства, прибывших для трудовой деятельности или с иными целями на срок, превышающий 90 календарных дней.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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20 мая, 14:24
 
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