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Замглавы МИД обсудил с послом Ливана ситуацию в Сирии - РИА Новости, 01.07.2025
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17:41 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/mid-2026588312.html
Замглавы МИД обсудил с послом Ливана ситуацию в Сирии
Замглавы МИД обсудил с послом Ливана ситуацию в Сирии - РИА Новости, 01.07.2025
Замглавы МИД обсудил с послом Ливана ситуацию в Сирии
Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:41:00+03:00
2025-07-01T17:41:00+03:00
россия
ливан
ближний восток
михаил богданов
шауки бу нассар
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Ливане и Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Первого июля специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Ливанской Республики в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе. B ходе беседы состоялся обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке на Ближнем Востоке в свете недавнего обострения ирано-израильского конфликта с акцентом на развитие ситуации в Ливане и Сирии", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Были также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских связей, добавили в МИД России.
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россия, ливан, ближний восток, михаил богданов, шауки бу нассар, в мире
Россия, Ливан, Ближний Восток, Михаил Богданов, Шауки Бу Нассар, В мире
Замглавы МИД обсудил с послом Ливана ситуацию в Сирии

Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Ливана ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей ФилипповЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Ливане и Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Первого июля специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Ливанской Республики в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе. B ходе беседы состоялся обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке на Ближнем Востоке в свете недавнего обострения ирано-израильского конфликта с акцентом на развитие ситуации в Ливане и Сирии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Были также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских связей, добавили в МИД России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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РоссияЛиванБлижний ВостокМихаил БогдановШауки Бу НассарВ мире
 
 
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