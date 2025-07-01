https://ria.ru/20250701/mid-2026588312.html

Замглавы МИД обсудил с послом Ливана ситуацию в Сирии

Замглавы МИД обсудил с послом Ливана ситуацию в Сирии - РИА Новости, 01.07.2025

Замглавы МИД обсудил с послом Ливана ситуацию в Сирии

Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:41:00+03:00

2025-07-01T17:41:00+03:00

2025-07-01T17:41:00+03:00

россия

ливан

ближний восток

михаил богданов

шауки бу нассар

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Ливане и Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Первого июля специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Ливанской Республики в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе. B ходе беседы состоялся обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке на Ближнем Востоке в свете недавнего обострения ирано-израильского конфликта с акцентом на развитие ситуации в Ливане и Сирии", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Были также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских связей, добавили в МИД России.

https://ria.ru/20250701/rossija-2026496027.html

россия

ливан

ближний восток

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россия, ливан, ближний восток, михаил богданов, шауки бу нассар, в мире