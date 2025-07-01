https://ria.ru/20250701/mid-2026535774.html

МИД: действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны

МИД: действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны - РИА Новости, 01.07.2025

МИД: действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны

Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву сообщили, что действия российских правоохранителей в Екатеринбурге проходили в соответствии с законом, сообщил во РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:25:00+03:00

2025-07-01T15:25:00+03:00

2025-07-01T15:25:00+03:00

россия

азербайджан

екатеринбург

светлана петренко

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву сообщили, что действия российских правоохранителей в Екатеринбурге проходили в соответствии с законом, сообщил во вторник МИД РФ. "По ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых. Как сообщила ранее РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250629/azerbaydzhan-2026152028.html

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азербайджан

екатеринбург

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россия, азербайджан, екатеринбург, светлана петренко, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия