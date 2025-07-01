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На Сахалине отстрелили медведя, представлявшего опасность
На Сахалине отстрелили медведя, представлявшего опасность - РИА Новости, 01.07.2025
На Сахалине отстрелили медведя, представлявшего опасность
Специалисты отстрелили медведя, бродившего у дороги в районе Охотской трассы на Сахалине, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:53:00+03:00
2025-07-01T10:53:00+03:00
2025-07-01T10:53:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Специалисты отстрелили медведя, бродившего у дороги в районе Охотской трассы на Сахалине, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства. В местных соцсетях ранее распространилось видео с мертвым хищником. Как предполагают авторы видео, медведю было около 18 лет. "Охотоведы 1 июля отстрелили бурого медведя, который представлял опасность", - рассказал представитель пресс-службы ведомства, отметив, что пока данными о возрасте и размерах хищника не располагает. Два местных жителя погибли на юге Сахалина 23 июня при нападении бурого медведя. Хищник также был отстрелен.
https://ria.ru/20250624/medved-2025155867.html
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происшествия, сахалин
На Сахалине отстрелили медведя, представлявшего опасность
На Сахалине охотники отстрелили медведя, представлявшего опасность
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Специалисты отстрелили медведя, бродившего у дороги в районе Охотской трассы на Сахалине, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.
В местных соцсетях ранее распространилось видео с мертвым хищником. Как предполагают авторы видео, медведю было около 18 лет.
"Охотоведы 1 июля отстрелили бурого медведя, который представлял опасность", - рассказал представитель пресс-службы ведомства, отметив, что пока данными о возрасте и размерах хищника не располагает.
Два местных жителя погибли на юге Сахалина 23 июня при нападении бурого медведя. Хищник также был отстрелен.