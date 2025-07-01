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Спецборт МЧС доставит пострадавших в Ижевске в Москву - РИА Новости, 01.07.2025
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18:07 01.07.2025 (обновлено: 18:11 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/mchs-2026594534.html
Спецборт МЧС доставит пострадавших в Ижевске в Москву
Спецборт МЧС доставит пострадавших в Ижевске в Москву - РИА Новости, 01.07.2025
Спецборт МЧС доставит пострадавших в Ижевске в Москву
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших из Ижевска, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:07:00+03:00
2025-07-01T18:11:00+03:00
происшествия
москва
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бречалов
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших из Ижевска, сообщили в пресс-службе МЧС России.Во вторник глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что после атаки на Ижевск трое человек погибли, 35 госпитализированы, из них десять человек находятся в тяжелом состоянии. В сообщении правительства региона говорится, что Бречалов провел совещание на территории пострадавшего объекта. С руководством предприятия обсудили ликвидацию пожара, состояние пострадавших и другие вопросы, уточнило региональное правительство."Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Ижевск. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта", - говорится в сообщении.Отмечается, что сопровождать пострадавших в полете будут врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.
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происшествия, москва, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бречалов, россия
Происшествия, Москва, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Бречалов, Россия
Спецборт МЧС доставит пострадавших в Ижевске в Москву

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших в Ижевске

© МЧС РоссииСпецборт МЧС России
Спецборт МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© МЧС России
Спецборт МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших из Ижевска, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Во вторник глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что после атаки на Ижевск трое человек погибли, 35 госпитализированы, из них десять человек находятся в тяжелом состоянии. В сообщении правительства региона говорится, что Бречалов провел совещание на территории пострадавшего объекта. С руководством предприятия обсудили ликвидацию пожара, состояние пострадавших и другие вопросы, уточнило региональное правительство.
"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Ижевск. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сопровождать пострадавших в полете будут врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.
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ПроисшествияМоскваИжевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр БречаловРоссия
 
 
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