https://ria.ru/20250701/mask-2026609545.html

Маск неожиданно ответил на предупреждение Трампа

Маск неожиданно ответил на предупреждение Трампа - РИА Новости, 02.07.2025

Маск неожиданно ответил на предупреждение Трампа

Перспектива обострить конфликт с президентом США Дональдом Трампом очень привлекательна, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-01T19:45:00+03:00

2025-07-01T19:45:00+03:00

2025-07-02T00:08:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Перспектива обострить конфликт с президентом США Дональдом Трампом очень привлекательна, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х."Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь", — написал он в ответ на угрозу американского лидера о депортации.Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для миллиардера Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку, которая могла бы повлиять на успех законопроекта о снижении налогов и сокращении государственных расходов.Американский лидер также добавил, что данный вопрос может быть рассмотрен департаментом государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), который может “съесть” Маска.Новую волну взаимных колкостей запустило последнее заявление главы SpaceX, в котором он вновь раскритиковал законопроект о расходах и налогах, назвав его политическим самоубийством.Во вторник Сенат США утвердил законопроект американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill).Половина сенаторов проголосовали за законопроект, половина — против, следует из трансляции, которая велась телеканалом C-SPAN. Решающий голос был внесен вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который по конституции имеет право голосовать в таких случаях.

https://ria.ru/20250701/tramp-2026559848.html

https://ria.ru/20250701/tramp-2026594114.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск