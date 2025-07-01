Рейтинг@Mail.ru
Маск неожиданно ответил на предупреждение Трампа - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 01.07.2025 (обновлено: 00:08 02.07.2025)
https://ria.ru/20250701/mask-2026609545.html
Маск неожиданно ответил на предупреждение Трампа
Маск неожиданно ответил на предупреждение Трампа - РИА Новости, 02.07.2025
Маск неожиданно ответил на предупреждение Трампа
Перспектива обострить конфликт с президентом США Дональдом Трампом очень привлекательна, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-01T19:45:00+03:00
2025-07-02T00:08:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021286842_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a4a26ad2f5c061259f5fdec51f454c8.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Перспектива обострить конфликт с президентом США Дональдом Трампом очень привлекательна, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х."Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь", — написал он в ответ на угрозу американского лидера о депортации.Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для миллиардера Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку, которая могла бы повлиять на успех законопроекта о снижении налогов и сокращении государственных расходов.Американский лидер также добавил, что данный вопрос может быть рассмотрен департаментом государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), который может “съесть” Маска.Новую волну взаимных колкостей запустило последнее заявление главы SpaceX, в котором он вновь раскритиковал законопроект о расходах и налогах, назвав его политическим самоубийством.Во вторник Сенат США утвердил законопроект американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill).Половина сенаторов проголосовали за законопроект, половина — против, следует из трансляции, которая велась телеканалом C-SPAN. Решающий голос был внесен вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который по конституции имеет право голосовать в таких случаях.
https://ria.ru/20250701/tramp-2026559848.html
https://ria.ru/20250701/tramp-2026594114.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021286842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df1f58ac777f7892be3d058fb7914283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск неожиданно ответил на предупреждение Трампа

Маск в ответ на выпад Трампа заявил об искушении обострить отношения с ним

© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Brandon Bell
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Перспектива обострить конфликт с президентом США Дональдом Трампом очень привлекательна, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х.
"Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь", — написал он в ответ на угрозу американского лидера о депортации.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Трамп допустил депортацию Маска
Вчера, 16:27
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для миллиардера Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку, которая могла бы повлиять на успех законопроекта о снижении налогов и сокращении государственных расходов.
Американский лидер также добавил, что данный вопрос может быть рассмотрен департаментом государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), который может “съесть” Маска.
Новую волну взаимных колкостей запустило последнее заявление главы SpaceX, в котором он вновь раскритиковал законопроект о расходах и налогах, назвав его политическим самоубийством.
Во вторник Сенат США утвердил законопроект американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill).
Половина сенаторов проголосовали за законопроект, половина — против, следует из трансляции, которая велась телеканалом C-SPAN. Решающий голос был внесен вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который по конституции имеет право голосовать в таких случаях.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Трамп рассказал новые подробности о конфликте с Маском
Вчера, 18:05
 
В миреСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала