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"Ангарский маньяк" предстанет перед судом за еще одно убийство - РИА Новости, 01.07.2025
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10:02 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/manjak-2026453377.html
"Ангарский маньяк" предстанет перед судом за еще одно убийство
"Ангарский маньяк" предстанет перед судом за еще одно убийство - РИА Новости, 01.07.2025
"Ангарский маньяк" предстанет перед судом за еще одно убийство
"Ангарский маньяк" Михаил Попков, ранее осужденный на пожизненный срок за убийство 86 человек, предстанет перед судом по обвинению в еще одном убийстве,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:02:00+03:00
2025-07-01T10:02:00+03:00
происшествия
ангарск
иркутская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков, ранее осужденный на пожизненный срок за убийство 86 человек, предстанет перед судом по обвинению в еще одном убийстве, совершенном в 2011 году, сообщает Иркутская областная прокуратура. Расследуя уголовные дела прошлых лет, СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками удалось установить причастность Попкова к еще одному убийству, совершенному с особой жестокостью. В мае 2011 года в парке в Ангарске было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Предварительное следствие было тогда приостановлено, так как убийцу установить не удалось. По версии следствия, в мае 2011 года обвиняемый встретил в парке "Современник" города Ангарска ранее ему незнакомую 36-летнюю женщину и, используя незначительный повод, вступил с ней в конфликт. В ходе ссоры он избил потерпевшую, а затем, вооружившись топором, нанес удары по голове. Чтобы скрыть следы преступления, убийца переместил труп в заброшенную кирпичную башню, расположенную в парке, облил тело горючей жидкостью, поджег и скрылся с места преступления. "Прокуратура г. Ангарска Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего Михаила Попкова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Попков в ожидании суда находится в иркутском СИЗО. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что защищать в суде его будет девушка-адвокат из Ангарского филиала коллегии адвокатов. С момента возобновления расследования в апреле 2025 года новый адвокат была назначена через Комплексную информационную систему адвокатуры России (КИС АР) Бывший ангарский милиционер Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще трех женщин. По этому уголовному делу суд приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима. В общей сложности "ангарский маньяк", по данным СК, осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех женщин. Он отбывал срок в Мордовии.
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происшествия, ангарск, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
"Ангарский маньяк" предстанет перед судом за еще одно убийство

Ангарский маньяк Попков предстанет перед судом за еще одно убийство в 2011 году

© Фото : Следственный Комитет РФМихаил Попков
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Следственный Комитет РФ
Михаил Попков. Архивное фото
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ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков, ранее осужденный на пожизненный срок за убийство 86 человек, предстанет перед судом по обвинению в еще одном убийстве, совершенном в 2011 году, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Расследуя уголовные дела прошлых лет, СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками удалось установить причастность Попкова к еще одному убийству, совершенному с особой жестокостью. В мае 2011 года в парке в Ангарске было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Предварительное следствие было тогда приостановлено, так как убийцу установить не удалось.
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По версии следствия, в мае 2011 года обвиняемый встретил в парке "Современник" города Ангарска ранее ему незнакомую 36-летнюю женщину и, используя незначительный повод, вступил с ней в конфликт. В ходе ссоры он избил потерпевшую, а затем, вооружившись топором, нанес удары по голове. Чтобы скрыть следы преступления, убийца переместил труп в заброшенную кирпичную башню, расположенную в парке, облил тело горючей жидкостью, поджег и скрылся с места преступления.
"Прокуратура г. Ангарска Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего Михаила Попкова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Попков в ожидании суда находится в иркутском СИЗО. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что защищать в суде его будет девушка-адвокат из Ангарского филиала коллегии адвокатов. С момента возобновления расследования в апреле 2025 года новый адвокат была назначена через Комплексную информационную систему адвокатуры России (КИС АР)
Бывший ангарский милиционер Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек.
Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще трех женщин.
По этому уголовному делу суд приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима. В общей сложности "ангарский маньяк", по данным СК, осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех женщин. Он отбывал срок в Мордовии.
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