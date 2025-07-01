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Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика - РИА Новости, 01.07.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Мальчик, пострадавший в "Шереметьево", чувствует себя хорошо и уже обходится без кислородной поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:46:00+03:00
2025-07-01T15:46:00+03:00
2025-07-01T16:05:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
каир (город)
ксения мишонова
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мальчик, пострадавший в "Шереметьево", чувствует себя хорошо и уже обходится без кислородной поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. "Навестила я нашего мальчика, чувствует он себя хорошо, обходится уже без кислородной поддержки, но по-прежнему получает терапию от отека мозга. Никаких болевых ощущений он не испытывает, папу он узнает, периодически сам просыпается, бодрствует и, как доктора говорят, активничает", - рассказала Мишонова в своем Telegram-канале.По словам детского омбудсмена, во вторник мальчика должна навестить мама с его старшим братом. "Прогнозы у нас позитивные, врачи никуда не торопятся, но и считают, что восстановление идет более чем по оптимистичному сценарию", - добавила Мишонова. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, каир (город), ксения мишонова, ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
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Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Омбудсмен Мишонова: пострадавший в Шереметьево мальчик чувствует себя хорошо