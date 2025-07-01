Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 01.07.2025 (обновлено: 16:05 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/malchik-2026545958.html
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика - РИА Новости, 01.07.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Мальчик, пострадавший в "Шереметьево", чувствует себя хорошо и уже обходится без кислородной поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:46:00+03:00
2025-07-01T16:05:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
каир (город)
ксения мишонова
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025437499_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_308c801288fb9a9fcbda262f73f3672a.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мальчик, пострадавший в "Шереметьево", чувствует себя хорошо и уже обходится без кислородной поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. &quot;Навестила я нашего мальчика, чувствует он себя хорошо, обходится уже без кислородной поддержки, но по-прежнему получает терапию от отека мозга. Никаких болевых ощущений он не испытывает, папу он узнает, периодически сам просыпается, бодрствует и, как доктора говорят, активничает&quot;, - рассказала Мишонова в своем Telegram-канале.По словам детского омбудсмена, во вторник мальчика должна навестить мама с его старшим братом. "Прогнозы у нас позитивные, врачи никуда не торопятся, но и считают, что восстановление идет более чем по оптимистичному сценарию", - добавила Мишонова. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html
московская область (подмосковье)
россия
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025437499_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5a0467cb0625e691dd1fa4c76ff88fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, каир (город), ксения мишонова, ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Каир (город), Ксения Мишонова, Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

Омбудсмен Мишонова: пострадавший в Шереметьево мальчик чувствует себя хорошо

© Фото представлено пресс-службой Минздрава Московской областиДКЦ им. Рошаля
ДКЦ им. Рошаля - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото представлено пресс-службой Минздрава Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мальчик, пострадавший в "Шереметьево", чувствует себя хорошо и уже обходится без кислородной поддержки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«

"Навестила я нашего мальчика, чувствует он себя хорошо, обходится уже без кислородной поддержки, но по-прежнему получает терапию от отека мозга. Никаких болевых ощущений он не испытывает, папу он узнает, периодически сам просыпается, бодрствует и, как доктора говорят, активничает", - рассказала Мишонова в своем Telegram-канале.

По словам детского омбудсмена, во вторник мальчика должна навестить мама с его старшим братом.
"Прогнозы у нас позитивные, врачи никуда не торопятся, но и считают, что восстановление идет более чем по оптимистичному сценарию", - добавила Мишонова.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Все было ясно за 5 часов до": трагедии в Шереметьево можно было избежать
25 июня, 18:40
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияКаир (город)Ксения МишоноваИрина ВолкШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала