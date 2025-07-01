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Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2025
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20:52 01.07.2025 (обновлено: 20:58 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/makron-2026617025.html
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, сообщили СМИ
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2025
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом России Владимиром Путиным позвонил Владимиру Зеленскому, сообщило агентство РБК-Украина со... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:52:00+03:00
2025-07-01T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом России Владимиром Путиным позвонил Владимиру Зеленскому, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.&quot;После разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.По информации издания, Макрон рассказал Зеленскому подробности разговора с российским лидером.Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт - это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности "должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии".
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Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, Франция, Украина, Россия
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, сообщили СМИ

Макрон после разговора с Путиным сообщил Зеленскому подробности переговоров

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом России Владимиром Путиным позвонил Владимиру Зеленскому, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
«

"После разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.

По информации издания, Макрон рассказал Зеленскому подробности разговора с российским лидером.
Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.
Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт - это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности "должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии".
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин поговорил по телефону с Макроном
Вчера, 19:16
 
Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ миреФранцияУкраинаРоссия
 
 
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