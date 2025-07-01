https://ria.ru/20250701/makron-2026617025.html
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, сообщили СМИ
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2025
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом России Владимиром Путиным позвонил Владимиру Зеленскому, сообщило агентство РБК-Украина со... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:52:00+03:00
2025-07-01T20:52:00+03:00
2025-07-01T20:58:00+03:00
эммануэль макрон
владимир зеленский
владимир путин
в мире
франция
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом России Владимиром Путиным позвонил Владимиру Зеленскому, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник."После разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.По информации издания, Макрон рассказал Зеленскому подробности разговора с российским лидером.Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт - это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности "должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии".
https://ria.ru/20250701/putin-2026605039.html
франция
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_31f3e76d8ac822e137f70bce3680e9d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, в мире, франция, украина, россия
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, Франция, Украина, Россия
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, сообщили СМИ
Макрон после разговора с Путиным сообщил Зеленскому подробности переговоров