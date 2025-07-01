https://ria.ru/20250701/makron-2026381470.html

Макрон поведет Европу на убой

Макрон поведет Европу на убой - РИА Новости, 01.07.2025

Макрон поведет Европу на убой

Однажды о периоде новой волны европейской русофобии напишут книги. Скорее всего, они особенно будут интересны психиатрам, так как никакой вменяемой логикой... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:04:00+03:00

аналитика

франция

в мире

эммануэль макрон

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Однажды о периоде новой волны европейской русофобии напишут книги. Скорее всего, они особенно будут интересны психиатрам, так как никакой вменяемой логикой действия лидеров государств ЕС объяснить невозможно даже при очень сильном старании. Едва вернувшись с полей канадского саммита "Большой семерки", Эммануэль Макрон разразился грозной речью. Досиживающий свой срок и обладающий унизительно низким рейтингом одобрения со стороны соотечественников (всего 29 процентов) французский лидер заявил, что Евросоюз подготовил 18-й пакет антироссийских санкций — и теперь он действительно будет убийственным и беспрецедентным.Спешим вас разочаровать. Ничего принципиально нового Брюссельский обком придумать не смог: все опять вертится вокруг установления ценового потолка на российскую нефть. На этот раз, как убеждает Эммануэль Макрон, все будет по-настоящему серьезно и жестко.Идеологическая подоплека предельно прозрачна. Война на Украине все более непопулярна среди населения европейских стран, что только усугубляется затяжным энергетическим кризисом, конца которому не видно. Эти утверждения можно было бы привычно списать на работу российской пропаганды, только на улицы Парижа выходят люди с требованием прекратить финансирование Зеленского и перенаправить деньги на внутренние нужды. В Германии под управлением Фридриха Мерца — ярого единомышленника Макрона в вопросах всесторонней поддержки киевского режима — вообще готовятся запретить партию "АдГ", которая единственная осмелилась публично указать на самоубийственность текущего политического курса. Нет голосов против — нет проблем. Простенько и сердито.В остальном упорно реализуемый европейскими центрами политический сценарий одновременно похож на обязательную программу заложников собственноручно созданного образа и демонстративное противопоставление себя трамповской Америке, назло которой Берлин и Париж согласны отморозить себе уши и экономику. О Германии в этой призме говорено уже изрядно, а вот планы Франции в текущем геополитическом раскладе зачастую непонятны широкому зрителю. При этом действия Макрона принято рассматривать как эпатажную буффонаду, хотя за ней стоят далеко идущие планы по утверждению Пятой республики в качестве нового безоговорочного европейского лидера.Своего противника очень приятно считать дураком, но недооценка оппонента столь же опасна, как и слепое преклонение перед чужим гением. Постараемся держаться золотой середины.Макрон, делая пафосные заявления о теперь уж точно сокрушительном ценовом потолке на российскую нефть, прекрасно знает о провале предыдущих 17 санкционных пакетов и понимает вероятность успеха в следующей серии этого наскучившего сериала. Европейский союз по итогам прошлого года сократил потребление нефти почти на два процента, съедая в среднем 10,5 миллиона бочек в сутки. Из официального коммюнике Еврокомиссии мы знаем, что после принудительного перекрытия российского канала поставок, когда только за прошлый год объем российского импорта сократился на 40 процентов, нишу тут же заполнили конкуренты из США, Норвегии и Казахстана. Американские нефтяные компании стали крупнейшим донором, переправив через океан 87,5 миллиона тонн сырой нефти. Их норвежские коллеги продали энергодефицитной Европе рекордные для себя 73 миллиона тонн. Россия, к слову, на пике продавала почти 120 миллионов.Из этого же документа следует, что крупнейшими потребителями нефти внутри ЕС выступают три страны. Германия с показателем 76 миллионов тонн и долей в 19,5 процента. Франция — 61 миллион и 15 процентов. Италия — 42 миллиона тонн и 11 процентов общеевропейского потребления соответственно. При этом Франция получает львиную долю импортной нефти из Алжира, Нигерии и Ливии. На эти поставки никак не могут повлиять ни украинский кризис, ни очередное обострение конфликта между Ираном и Израилем, в результате чего товарный трафик через Ормузский пролив может усложниться в неизвестной пропорции. Франция, в отличие от Германии, даже слегка увеличила потребление нефти, в то время как у немцев оно всего за год просело более чем на десять процентов. У немцев, помимо американского импорта, ключевыми поставщиками выступают страны Персидского залива и участники ОПЕК. Вспомните, как Берлин во время активной фазы ирано-израильского ракетного противостояния хранил гробовое молчание, призывая к скорейшему примирению (читай: сохранению Ормузского транзита).Еще буквально пара штрихов для понимания.Сектор генерации Франции зиждется на атомных мощностях. Местные АЭС (хоть и старенькие в своей массе) обеспечивают 67,4 процента выработки электроэнергии, или 361 тераватт-час. Общее производство электричества за прошлый год увеличилось до пятилетнего максимума, по данным сетевого оператора распределительных сетей RTE, электростанции страны выработали рекордные 536 тераватт-часов, доля же нефти в генерации составила менее пяти процентов.У немцев динамика строго обратная. По итогам года выработано всего 432 тераватт-часа — и это минус четыре процента к предыдущему году, при этом более 40 процентов немецкой генерации зависит от ископаемых источников. Вишенка на торте: в прошлом году Германия импортировала 67 тераватт-часов электричества — в основном из Франции, которая установила исторический рекорд. Экспорт французской электроэнергии превысил 101 тераватт-час и принес французским компаниям свыше пяти миллиардов евро выручки.Помимо всего прочего, Франция не является членом картеля ОПЕК и, в отличие от того же Трампа, который пока "вывозит" взаимодействие с "Большой арабской тройкой" на личных связях, Макрон имеет в главном нефтедобывающем регионе планеты вес близкий к нулю. При этом он яростно нападает на нефтяную отрасль России, у которой с ОПЕК прекрасные партнерские отношения, за последние годы не омраченные ни единым конфликтом. Все участники рынка понимают важность сохранения стабильности и балансируют свои желания и интересы. Страны Африки и Персидского залива, вне всякого сомнения, пристально следят за антироссийским демаршем Евросоюза и делают соответствующие выводы. Например, что следующими под санкционные молотки могут попасть уже они.Так что с заявлениями господина Макрона все не так просто. Кое-кто осознанно явно мечтает о новом величии и надеется стать европейской экономикой номер один.

https://ria.ru/20250629/evropa-2026114284.html

https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html

https://ria.ru/20250628/frantsiya-2026029133.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, франция, в мире, эммануэль макрон