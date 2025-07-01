Лукашевич заявил об избирательном подходе к правам человека на Западе
Лукашевич назвал избирательный подход к правам человека системной проблемой
© Фото : предоставлено Александром ЛукашевичемПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото : предоставлено Александром Лукашевичем
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Практика избирательного подхода к правам человека со стороны ряда западных стран является системной проблемой, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Это системная проблема, решать ее надо коллективно. Я не уверен, что... представители западных стран будут готовы даже после завершения специальной военной операции налаживать это сотрудничество и этот диалог. Диалог и дипломатия - это работа профессионалов. То, что мы имеем дело в ОБСЕ с непрофессионалами, для меня очевидно. Здесь происходит встреча профессионального разговора России, Белоруссии и многих наших коллег по СНГ с агрессивным пропагандистским лагерем со стороны западных стран", - сказал Лукашевич в ходе презентации совместного доклада России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.
Дипломат добавил, что в Австрии, где расположена ОБСЕ, отсутствуют российские средства массовой информации. По его словам, несмотря на то, что корреспондент РИА Новости физически в Вене присутствует, сайт его агентства в Австрийской Республике заблокирован. "Потому что это запрещено законодательством Европейского Союза через очередной пакет санкций. Вот и весь разговор о правах человека", - отметил постпред.
Лукашевич поддержал необходимость продолжения публикации последующих докладов по ситуации с правами человека в отдельных странах, подчеркнув, что они востребованы и служат основанием для вопросов к российским оппонентам на площадке Организации.
Министерства иностранных дел России и Белоруссии в конце июня опубликовали второй совместный доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах. Презентация документа, в том числе в онлайн-режиме, прошла 27 июня в ходе конференции на полях 59-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, а в понедельник, 30 июня, она состоялась в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.
Документ составлен как продолжение одноименного доклада 2024 года и способствует привлечению внимания международного сообщества к вызовам, с которыми сталкивается современное общество в сфере защиты прав человека. Выводы представленного доклада основаны на официальных оценках ООН и региональных механизмов по правам человека, открытых верифицированных данных из печатных СМИ и интернета и результатов исследований, проведенных неправительственными организациями. Россия и Белоруссия подчеркнули свою готовность к предметному обсуждению доклада на площадке ОБСЕ.