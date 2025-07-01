https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026631624.html

США перестали говорить о политзаключенных в Белоруссии, заявил Лукашенко

США перестали говорить о политзаключенных в Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.07.2025

США перестали говорить о политзаключенных в Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах со спецпосланником президента США Китом Келлогом американцы прекратили говорить ему о... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:35:00+03:00

2025-07-01T23:35:00+03:00

2025-07-01T23:35:00+03:00

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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах со спецпосланником президента США Китом Келлогом американцы прекратили говорить ему о "политзаключенных" в Белоруссии, сообщило агентство Белта. Лукашенко после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня независимости высказался по ряду тем, одной из которых были недавние переговоры со спецпосланником США Келлогом. После этого стало известно о помиловании главой государства ряда осужденных. Президент поделился своей позицией на этот счет и, в частности, отозвался на критические замечания, что, возможно, не стоило идти на этот шаг, сообщила Белта. По словам Лукашенко, с Китом Келлогом немало времени обсуждали тему так называемых политзаключенных. "На что я в очередной раз заметил, что, если вы будете говорить о "политзаключенных", мы с вами перестанем вести разговор. Особенно после Ближнего Востока, где вы разгромили, разбомбили, убили людей, детей. Десятки тысяч. Стерли с лица земли этих бедолаг. Какие политзаключенные? Где мы неправильно поступили? Согласны (американцы - ред.). Один раз сказали - больше не говорили", - рассказал президент. Лукашенко сказал, что пытается решить эту проблему в интересах народа и тех сотрудников правоохранительных органов, которые пострадали. "Я никогда не пойду поперек не только против мнения народа, но даже против тех силовиков, которые стояли на улице и которые были покалечены. Тех немногих людей. Я это помню", - сказал Лукашенко. По его словам, в этой ситуации были и те, кто осуждал решение помиловать ряд осужденных. "Ну "зачем Батька их отпустил, ну пускай бы они сдохли там". Слушайте, а у нас что, цель, чтобы они там сдохли? Не дай бог, конечно. Это же обвинят режим. Это прежде всего меня обвинят. Поэтому к ним нормально относимся. Но тюрьма - это не курорт. Издевательства недопустимы. Это плохие люди, это зверье, это преступники. Но я считаю, что это люди", - сказал белорусский лидер. Он призвал прежде, чем рассуждать о чем-то и осуждать, задавать вопрос: какая цель, для чего, зачем? "Если бы они все сдохли там, нам бы было очень тяжело, нас бы обвинили, что это мы их. Поэтому тут политика. Она не всегда должна быть прямолинейной. И я сам часто об этом говорю, потому что я человек слишком прямолинейный порой. А надо утихомириться, иногда подумать о будущем, о цели, о нашем государстве", - сказал Лукашенко. По его словам, это не значит, что этих бандитов повыпускают и они завтра взорвут страну. "Это бандиты. Где они находятся? Знаете. Кто им деньги платит? Знаете. Если бы не платили, их бы давно уже не было. Значит, у них (у тех, кто платит деньги - ред.) есть интерес к Беларуси. Тоже знаете, какой интерес. В этом хитросплетении политическом надо выстоять, удержаться и ни в коем случае не подставиться, защищая свои интересы", - добавил президент. Лукашенко также отметил, что белорусские спецслужбы видят и серьезно контролируют соответствующих людей, но многое публично не сообщается. После переговоров Лукашенко и Келлога 22 июня стало известно, что президент Белоруссии помиловал 14 человек по просьбе президента США Дональда Трампа. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей. Тихановский был осужден на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики использовали, в частности, спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину и оттуда ведут свою деятельность.

https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024536811.html

https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024502109.html

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026604093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, сша, ближний восток, александр лукашенко, кит келлог, светлана тихановская