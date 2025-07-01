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Лукашенко рассказал, как сорвал провокацию против оппозиции в 2020 году - РИА Новости, 01.07.2025
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23:26 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026630940.html
Лукашенко рассказал, как сорвал провокацию против оппозиции в 2020 году
Лукашенко рассказал, как сорвал провокацию против оппозиции в 2020 году - РИА Новости, 01.07.2025
Лукашенко рассказал, как сорвал провокацию против оппозиции в 2020 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он лично сорвал в 2020 году провокацию, целью которой было собрать в одном доме представителей оппозиции и РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:26:00+03:00
2025-07-01T23:26:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он лично сорвал в 2020 году провокацию, целью которой было собрать в одном доме представителей оппозиции и сжечь. Подробностями глава государства поделился после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю предстоящего 3 июля Дня независимости Белоруссии, передало агентство Белта. "Если бы не Лукашенко-диктатор, их сожгли бы в одном доме, когда спровоцировать их хотели. И этот "лахушкин" сидит сегодня в Польше и вещает, а это он их (ряд оппозиционеров - ред.) хотел собрать в одном доме тут, в центре Минска, и сжечь. Слава Богу, что у (кандидата в президенты Белоруссии на выборах 2020 года) Тихановской Светланы там была охрана так называемая: из МВД (речь о бывшем работнике этой правоохранительной структуры - ред.) парень "унюхал", что что-то не так, и позвонил нашим силовикам", - рассказал Лукашенко. По словам белорусского лидера, силовики доложили ему об этом. "Я сказал: "Публично, демонстративно возьмите под охрану этот дом". И я с улиц снял (спецподразделение КГБ) "Альфу" и бросил туда, чтобы они увидели, что мы знаем и охраняем этот дом. Провокация не удалась", - сказал Лукашенко. Президент уточнил, что он впервые говорит о человеке, который это замышлял. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики использовали, в частности, спецсредства и спецтехнику. Белорусский КГБ в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов почти сошли на нет. В республике против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину и оттуда ведут свою деятельность.
https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994851054.html
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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как сорвал провокацию против оппозиции в 2020 году

Лукашенко заявил, что сорвал провокацию, целью которой было сжечь оппозиционеров

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он лично сорвал в 2020 году провокацию, целью которой было собрать в одном доме представителей оппозиции и сжечь.
Подробностями глава государства поделился после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю предстоящего 3 июля Дня независимости Белоруссии, передало агентство Белта.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не повторятся протесты после выборов
25 января, 01:30
«
"Если бы не Лукашенко-диктатор, их сожгли бы в одном доме, когда спровоцировать их хотели. И этот "лахушкин" сидит сегодня в Польше и вещает, а это он их (ряд оппозиционеров - ред.) хотел собрать в одном доме тут, в центре Минска, и сжечь. Слава Богу, что у (кандидата в президенты Белоруссии на выборах 2020 года) Тихановской Светланы там была охрана так называемая: из МВД (речь о бывшем работнике этой правоохранительной структуры - ред.) парень "унюхал", что что-то не так, и позвонил нашим силовикам", - рассказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, силовики доложили ему об этом.
"Я сказал: "Публично, демонстративно возьмите под охрану этот дом". И я с улиц снял (спецподразделение КГБ) "Альфу" и бросил туда, чтобы они увидели, что мы знаем и охраняем этот дом. Провокация не удалась", - сказал Лукашенко.
Президент уточнил, что он впервые говорит о человеке, который это замышлял.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики использовали, в частности, спецсредства и спецтехнику. Белорусский КГБ в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов почти сошли на нет. В республике против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину и оттуда ведут свою деятельность.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лукашенко предупредил о вооруженных бандах у границ Белоруссии
21 января, 17:21
 
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