https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026628660.html

Лукашенко опроверг сообщения о пытках в белорусских тюрьмах

Лукашенко опроверг сообщения о пытках в белорусских тюрьмах - РИА Новости, 01.07.2025

Лукашенко опроверг сообщения о пытках в белорусских тюрьмах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения помилованных осужденных, что их в тюрьме били и пытали, передало агентство Белта. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:56:00+03:00

2025-07-01T22:56:00+03:00

2025-07-01T22:57:00+03:00

в мире

белоруссия

литва

сша

александр лукашенко

светлана тихановская

кит келлог

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f8b6a2ae677e8f185a9a3b321298979.jpg

МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения помилованных осужденных, что их в тюрьме били и пытали, передало агентство Белта. Подробностями глава государства поделился после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю предстоящего в четверг Дня независимости Белоруссии. "Нормально к ним (заключенным - ред.) относимся, но тюрьма - это не курорт. Как тут один рыдал недавно (во время пресс-конференции за рубежом после освобождения - ред.). Ну так рыдал! Мы-то знаем, откуда эти рыдания. кто его ночь готовил к этому выступлению... Только выпустили в Литве из бусика этого (одного из помилованных - ред.), наутро - заявление, а мы знаем, как ночью их готовили: "Вот тут вот будешь говорить, тут рыдай, тут плачь, что били", - рассказал Лукашенко, слова которого приводит агентство. Президент подчеркнул, что никто никого не бил, и в целом его внутренняя позиция состоит в том, что издевательства недопустимы. Белорусский лидер также сообщил, о чем думал, принимая решение о помиловании соответствующего человека. "Думаю, пусть идет. Ну дети, семья, рыдает жена, - пять лет рыдала", - заключил Лукашенко. После переговоров Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений. Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, решение об освобождении Тихановского было принято Лукашенко исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи.

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026624322.html

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995550229.html

белоруссия

литва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, литва, сша, александр лукашенко, светлана тихановская, кит келлог