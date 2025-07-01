Лукашенко опроверг сообщения о пытках в белорусских тюрьмах
Лукашенко опроверг утверждения помилованных о пытках и избиениях в тюрьмах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения помилованных осужденных, что их в тюрьме били и пытали, передало агентство Белта.
Подробностями глава государства поделился после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю предстоящего в четверг Дня независимости Белоруссии.
"Нормально к ним (заключенным - ред.) относимся, но тюрьма - это не курорт. Как тут один рыдал недавно (во время пресс-конференции за рубежом после освобождения - ред.). Ну так рыдал! Мы-то знаем, откуда эти рыдания. кто его ночь готовил к этому выступлению... Только выпустили в Литве из бусика этого (одного из помилованных - ред.), наутро - заявление, а мы знаем, как ночью их готовили: "Вот тут вот будешь говорить, тут рыдай, тут плачь, что били", - рассказал Лукашенко, слова которого приводит агентство.
Президент подчеркнул, что никто никого не бил, и в целом его внутренняя позиция состоит в том, что издевательства недопустимы. Белорусский лидер также сообщил, о чем думал, принимая решение о помиловании соответствующего человека.
"Думаю, пусть идет. Ну дети, семья, рыдает жена, - пять лет рыдала", - заключил Лукашенко.
После переговоров Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений. Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, решение об освобождении Тихановского было принято Лукашенко исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи.