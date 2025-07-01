https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026624322.html

Лукашенко рассказал подробности переговоров с американцами

Лукашенко рассказал подробности переговоров с американцами - РИА Новости, 01.07.2025

Лукашенко рассказал подробности переговоров с американцами

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что США сами инициировали переговоры с ним, хотя после 2020 года запрещали даже называть его президентом. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:11:00+03:00

2025-07-01T22:11:00+03:00

2025-07-01T22:11:00+03:00

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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что США сами инициировали переговоры с ним, хотя после 2020 года запрещали даже называть его президентом. После официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю предстоящего 3 июля Дня независимости Белоруссии Лукашенко сказал собравшимся, что "за рамками официального разговора" ответит на те вопросы, которые не всегда правильно воспринимаются, но волнуют. Фрагмент его заявления показал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". "Наблюдая за всякими TikTok, YouTube и другими, я всегда выбираю пару проблем, и уже за рамками нашего официоза как-то отвечаю, оправдываюсь, если хотите, перед вами по тем или иным вопросам, которые вы поднимаете. Знаю, что кроме меня вам точно на эти вопросы никто не ответит. Первая тема, которая не всегда правильно воспринимается, но волнует наших людей, особенно вас, элиту нашего общества, людей, которые рядом со мной стоят и борются за наше будущее. Во-первых, переговоры с Соединенными Штатами Америки и с довольно высокопоставленными людьми", - объявил белорусский лидер. Пресс-служба президента ранее сообщила о встрече Лукашенко со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Китом Келлогом, которая состоялась 21 июня. Как уточнили в руководстве Белоруссии, Лукашенко несколько часов обсуждал с ним вопросы санкций ЕС и США, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, отношения Минска с Москвой и Пекином. По просьбе Соединенных Штатов, Белоруссия освободила 14 заключенных. "Хочу, чтобы вы понимали: я никогда не гнушался разговаривать с людьми, как у нас дипломаты говорят, неравными самому себе. Очень важно, что люди к тебе приезжают и хотят с тобой разговаривать. Те, которые раньше слово "президент" после 2020 года не выговаривали, и, политологи, наши политики это хорошо знают, условие было поставлено американцами Евросоюзу говорить только "Лукашенко", никакой "президент". Сегодня они приезжают к президенту, вы слышите, говорят, что у Белоруссии, оказывается, есть президент, и с ним нужно разговаривать, потому что от имени белорусского народа он что-то определяет", - отметил белорусский лидер. По словам Лукашенко, на этом основаны переговоры с США. "Инициировали их Соединенные Штаты Америки через наших представителей. Состоялась четвертая или пятая встреча, точно не помню, но далеко не первая. Еще раз подчеркиваю: я разговаривал с профессионалами, специалистами, которые пишут документы. Такие везде есть в каждом государстве: убеждают лидеров, приносят им проекты нормативно-правовых актов. Начинали с ними разговаривать, и последняя встреча - с делегацией Келлога", - рассказал президент. Лукашенко подчеркнул, что довольно высокого уровня люди приезжали по просьбе Трампа, передали ряд предложений. "О чем мы говорили? О ситуации в мире прежде всего. Я не хочу тут быть каким-то зазнайкой, но то, что с вашим президентом обсуждают обстановку в мире, это уже неплохо. Значит, уважают точку зрения", - заключил белорусский лидер под аплодисменты зала. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. Белорусский КГБ в феврале 2021 года заявил, что протесты почти сошли на нет. В республике против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в частности о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре для захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим Белоруссию за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

https://ria.ru/20250621/lukashenko-2024502109.html

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026616920.html

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026604093.html

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Наталья Макарова

в мире, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко, кит келлог, дональд трамп, tiktok, youtube, евросоюз