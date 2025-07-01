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Лукашенко признался, что страшно боится подвести людей - РИА Новости, 01.07.2025
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22:07 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026623940.html
Лукашенко признался, что страшно боится подвести людей
Лукашенко признался, что страшно боится подвести людей - РИА Новости, 01.07.2025
Лукашенко признался, что страшно боится подвести людей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что он "страшно боится" подвести людей, и у него нет личного, кроме государства и народа. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:07:00+03:00
2025-07-01T22:07:00+03:00
здоровье - общество
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что он "страшно боится" подвести людей, и у него нет личного, кроме государства и народа. После официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Лукашенко высказался на ряд тем, запись его выступления показал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". "Для меня это самое тяжелое бремя, которое я несу, - я страшно боюсь вас подвести. Вот сегодня человек тебя поддержал, доброе слово тебе сказал, а ты завтра сделал не так, как он ожидал. Хотя в политике, вы знаете, не все озвучишь, не всегда посоветуешься, всякое бывает. Но это для меня самое тяжелое бремя", - сказал Лукашенко. По его словам, он не забыл откуда он и что должен сделать. "И поверьте, для меня самое главное, - вас не подвести для того, чтобы вы потом разочарованно не разводили руками, не говорили, что ошиблись в этом человеке. Это для меня закон. У меня нет личного, кроме государства, кроме нашего народа. Потому что я первый. За мной будут другие, и они будут обязательно смотреть, как работал ты. Или, делая сегодня что-то от вашего имени, я думаю о том, чтобы и потом после меня точно так люди поступали, берегли память, берегли людей, трудились, накормить людей стремились, одеть и так далее. Вы это видите. Вот с этих позиций я вел разговор с Соединенными Штатами Америки", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20250622/lukashenko-2024556933.html
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здоровье - общество, белоруссия, александр лукашенко
Здоровье - Общество, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко признался, что страшно боится подвести людей

Лукашенко заявил, что у него нет личного, кроме государства и народа

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что он "страшно боится" подвести людей, и у него нет личного, кроме государства и народа.
После официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Лукашенко высказался на ряд тем, запись его выступления показал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
«
"Для меня это самое тяжелое бремя, которое я несу, - я страшно боюсь вас подвести. Вот сегодня человек тебя поддержал, доброе слово тебе сказал, а ты завтра сделал не так, как он ожидал. Хотя в политике, вы знаете, не все озвучишь, не всегда посоветуешься, всякое бывает. Но это для меня самое тяжелое бремя", - сказал Лукашенко.
По его словам, он не забыл откуда он и что должен сделать.
"И поверьте, для меня самое главное, - вас не подвести для того, чтобы вы потом разочарованно не разводили руками, не говорили, что ошиблись в этом человеке. Это для меня закон. У меня нет личного, кроме государства, кроме нашего народа. Потому что я первый. За мной будут другие, и они будут обязательно смотреть, как работал ты. Или, делая сегодня что-то от вашего имени, я думаю о том, чтобы и потом после меня точно так люди поступали, берегли память, берегли людей, трудились, накормить людей стремились, одеть и так далее. Вы это видите. Вот с этих позиций я вел разговор с Соединенными Штатами Америки", - сказал Лукашенко.
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