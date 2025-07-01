https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026623940.html

Лукашенко признался, что страшно боится подвести людей

Лукашенко признался, что страшно боится подвести людей - РИА Новости, 01.07.2025

Лукашенко признался, что страшно боится подвести людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что он "страшно боится" подвести людей, и у него нет личного, кроме государства и народа. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:07:00+03:00

2025-07-01T22:07:00+03:00

2025-07-01T22:07:00+03:00

здоровье - общество

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что он "страшно боится" подвести людей, и у него нет личного, кроме государства и народа. После официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Лукашенко высказался на ряд тем, запись его выступления показал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". "Для меня это самое тяжелое бремя, которое я несу, - я страшно боюсь вас подвести. Вот сегодня человек тебя поддержал, доброе слово тебе сказал, а ты завтра сделал не так, как он ожидал. Хотя в политике, вы знаете, не все озвучишь, не всегда посоветуешься, всякое бывает. Но это для меня самое тяжелое бремя", - сказал Лукашенко. По его словам, он не забыл откуда он и что должен сделать. "И поверьте, для меня самое главное, - вас не подвести для того, чтобы вы потом разочарованно не разводили руками, не говорили, что ошиблись в этом человеке. Это для меня закон. У меня нет личного, кроме государства, кроме нашего народа. Потому что я первый. За мной будут другие, и они будут обязательно смотреть, как работал ты. Или, делая сегодня что-то от вашего имени, я думаю о том, чтобы и потом после меня точно так люди поступали, берегли память, берегли людей, трудились, накормить людей стремились, одеть и так далее. Вы это видите. Вот с этих позиций я вел разговор с Соединенными Штатами Америки", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250622/lukashenko-2024556933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, белоруссия, александр лукашенко