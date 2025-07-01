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Лукашенко заявил, что довел до представителя США позицию России по Украине - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:51 01.07.2025 (обновлено: 21:10 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026616920.html
Лукашенко заявил, что довел до представителя США позицию России по Украине
Лукашенко заявил, что довел до представителя США позицию России по Украине - РИА Новости, 01.07.2025
Лукашенко заявил, что довел до представителя США позицию России по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров со спецпосланником президента США Китом Келлогом в том числе довел до американской стороны позицию РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:51:00+03:00
2025-07-01T21:10:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
сша
россия
белоруссия
владимир путин
кит келлог
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров со спецпосланником президента США Китом Келлогом в том числе довел до американской стороны позицию своего российского коллеги насчет возможности перемирия на Украине, для начала хотя бы в воздухе - должны прекратиться удары по России, представитель США обещал "поработать".Об этом глава государства рассказал после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, сообщило агентство Белта."Они (американцы) много об этом говорят сегодня - перемирие ну хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему ранее, это не первый раз поднимается вопрос. Путин правильно говорит: "Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие" - сказал Лукашенко, напомнив и о постоянных атаках дронов."У Владимира Путина на этот счет есть одно четкое требование: "Но пусть они (на Западе - прим.) скажут своему подчиненному - Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся". Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит (представитель США - ред.), в этом направлении. Так работайте. Это будет хороший первый шаг к прекращению этой братоубийственной войны. Но я не верю в то, что они хотят прекратить эту войну", - добавил Лукашенко.Лукашенко сказал также, что призвал американскую сторону отойти от предвыборной вакханалии и реализовывать то, о чем заявлялось ранее."Еще одно заявление и не сделаете - вы будете вниз падать. Через год-полтора промежуточные выборы. Вы их проиграете, а потом и президентские выборы. А я бы не хотел, чтобы Трамп проиграл и эти люди. Они еще, по-моему, не отошли от предвыборной вакханалии. Я им тоже об этом сказал", - сообщил президент.
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026604093.html
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в мире, александр лукашенко, сша, россия, белоруссия, владимир путин, кит келлог
В мире, Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко, США, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Кит Келлог
Лукашенко заявил, что довел до представителя США позицию России по Украине

Лукашенко: представитель США обещал поработать, чтобы Киев не бил по России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров со спецпосланником президента США Китом Келлогом в том числе довел до американской стороны позицию своего российского коллеги насчет возможности перемирия на Украине, для начала хотя бы в воздухе - должны прекратиться удары по России, представитель США обещал "поработать".
Об этом глава государства рассказал после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, сообщило агентство Белта.
"Они (американцы) много об этом говорят сегодня - перемирие ну хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему ранее, это не первый раз поднимается вопрос. Путин правильно говорит: "Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие" - сказал Лукашенко, напомнив и о постоянных атаках дронов.
"У Владимира Путина на этот счет есть одно четкое требование: "Но пусть они (на Западе - прим.) скажут своему подчиненному - Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся". Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит (представитель США - ред.), в этом направлении. Так работайте. Это будет хороший первый шаг к прекращению этой братоубийственной войны. Но я не верю в то, что они хотят прекратить эту войну", - добавил Лукашенко.
Лукашенко сказал также, что призвал американскую сторону отойти от предвыборной вакханалии и реализовывать то, о чем заявлялось ранее.
"Еще одно заявление и не сделаете - вы будете вниз падать. Через год-полтора промежуточные выборы. Вы их проиграете, а потом и президентские выборы. А я бы не хотел, чтобы Трамп проиграл и эти люди. Они еще, по-моему, не отошли от предвыборной вакханалии. Я им тоже об этом сказал", - сообщил президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Лукашенко рассказал, как сообщил американцам, что не верит им
Вчера, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ЛукашенкоСШАРоссияБелоруссияВладимир ПутинКит Келлог
 
 
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