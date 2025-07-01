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Лукашенко назвал Польшу и Прибалтику военным полигоном - РИА Новости, 01.07.2025
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18:38 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026600187.html
Лукашенко назвал Польшу и Прибалтику военным полигоном
Лукашенко назвал Польшу и Прибалтику военным полигоном - РИА Новости, 01.07.2025
Лукашенко назвал Польшу и Прибалтику военным полигоном
Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон, поскольку не вспоминают, чем закончился поход на восток "гитлеровского Евросоюза", заявил... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:38:00+03:00
2025-07-01T18:38:00+03:00
в мире
польша
балтия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон, поскольку не вспоминают, чем закончился поход на восток "гитлеровского Евросоюза", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, "гитлеровского Евросоюза". Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу абсолютно не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира - это будет их выбор!" - заявил белорусский лидер на торжественном собрании по случаю Дня Независимости. Его слова передает агентство Белта. День независимости Белоруссии, или День Республики, отмечается ежегодно 3 июля - в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. День независимости - главный праздник в стране.
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в мире, польша, балтия, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Польша, Балтия, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Польшу и Прибалтику военным полигоном

Лукашенко: Польша и Прибалтику позволяют превращать себя в военный полигон

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон, поскольку не вспоминают, чем закончился поход на восток "гитлеровского Евросоюза", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, "гитлеровского Евросоюза". Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу абсолютно не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира - это будет их выбор!" - заявил белорусский лидер на торжественном собрании по случаю Дня Независимости. Его слова передает агентство Белта.
День независимости Белоруссии, или День Республики, отмечается ежегодно 3 июля - в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. День независимости - главный праздник в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Прибалтика нашла способ защититься от России
26 марта, 08:00
 
В миреПольшаБалтияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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