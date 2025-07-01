https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026600187.html

Лукашенко назвал Польшу и Прибалтику военным полигоном

Лукашенко назвал Польшу и Прибалтику военным полигоном - РИА Новости, 01.07.2025

Лукашенко назвал Польшу и Прибалтику военным полигоном

Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон, поскольку не вспоминают, чем закончился поход на восток "гитлеровского Евросоюза", заявил... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:38:00+03:00

2025-07-01T18:38:00+03:00

2025-07-01T18:38:00+03:00

в мире

польша

балтия

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_5c043fc0b4fe3e55549b9662481b550b.jpg

МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон, поскольку не вспоминают, чем закончился поход на восток "гитлеровского Евросоюза", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, "гитлеровского Евросоюза". Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу абсолютно не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира - это будет их выбор!" - заявил белорусский лидер на торжественном собрании по случаю Дня Независимости. Его слова передает агентство Белта. День независимости Белоруссии, или День Республики, отмечается ежегодно 3 июля - в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. День независимости - главный праздник в стране.

https://ria.ru/20250326/belorussiya-2007263944.html

польша

балтия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, балтия, белоруссия, александр лукашенко