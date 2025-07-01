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Владелец сафари-парка в Крыму заявил, что напавший на него лев не виноват

Владелец сафари-парка в Крыму заявил, что напавший на него лев не виноват - РИА Новости, 01.07.2025

Владелец сафари-парка в Крыму заявил, что напавший на него лев не виноват

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что напавший на него лев не в чем не виноват. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:26:00+03:00

2025-07-01T13:26:00+03:00

2025-07-01T13:26:00+03:00

республика крым

краснодар

олег зубков

сафари-парк "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что напавший на него лев не в чем не виноват. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку, жизненно важные органы не задеты. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. "Лев, напавший на меня, будет жить и дальше, он ни в чем не виноват. Виноват всегда человек, который оказался на его территории и сделал что-то не так", - говорится в заявлении Зубкова, опубликованном в Telegram-канале парка.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250627/zubkov--2025731960.html

республика крым

краснодар

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республика крым, краснодар, олег зубков, сафари-парк "тайган"