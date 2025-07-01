https://ria.ru/20250701/kuba-2026424371.html

МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США

МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США - РИА Новости, 01.07.2025

МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США

Меморандум президента США Дональда Трампа об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны демонстрирует преступную политику, которая нарушает права всего... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T04:52:00+03:00

2025-07-01T04:52:00+03:00

2025-07-01T04:52:00+03:00

в мире

куба

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вашингтон (штат)

дональд трамп

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оон

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МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Меморандум президента США Дональда Трампа об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны демонстрирует преступную политику, которая нарушает права всего кубинского народа, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X. "Президентский меморандум против Кубы, обнародованный сегодня правительством США, усиливает агрессию и экономическую блокаду, которая наказывает весь кубинский народ и является главным препятствием на пути нашего развития. Это преступная политика, нарушающая права целой нации", - написал Родригес в своем блоге. Согласно заявлению на сайте Белого дома, подписанный Трампом Национальный меморандум по вопросам безопасности (NSPM) восстанавливает и усиливает жёсткий курс в отношении Кубы, действовавший в его первый президентский срок, отменяя шаги по нормализации, предпринятые при администрации Джо Байдена. Документ запрещает любые прямые или косвенные финансовые операции с компаниями, контролируемыми кубинскими военными, в том числе с конгломератом GAESA и его дочерними структурами. Исключения допускаются лишь для транзакций, "способствующих достижению внешнеполитических целей США или поддерживающих население Кубы". Меморандум усиливает контроль за туристическими поездками: сохраняется запрет на туризм с территории США, вводятся обязательные аудиты и требования к хранению финансовой документации, связанной с поездками на Кубу, в течение минимум пяти лет. Одновременно Трамп подтвердил отказ от политики, направленной ранее на стимулирование миграции с Кубы "для предотвращения опасной, незаконной миграции". Документ также предполагает продолжение блокады и противодействие попыткам её отмены в рамках ООН и других международных организаций. В нем также говорится о поддержке "свободной Кубы", развитии независимого частного сектора и правах человека - в том числе через расширение доступа в интернет, свободу прессы и ассоциаций. США, согласно тексту, планируют провести комплексную проверку нарушений прав человека на Кубе, включая случаи незаконных задержаний и плохого обращения с заключёнными, а также составить список лиц, скрывающихся от американского правосудия и укрываемых властями Кубы.

https://ria.ru/20250622/prezident-2024563383.html

https://ria.ru/20250201/kuba-1996751993.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куба, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, бруно родригес паррилья, джо байден, оон