МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США
Глава МИД Кубы Родригес: меморандум США против Гаваны нарушает права всей нации
© AP Photo / Ramon EspinosaМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес
© AP Photo / Ramon Espinosa
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Меморандум президента США Дональда Трампа об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны демонстрирует преступную политику, которая нарушает права всего кубинского народа, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.
"Президентский меморандум против Кубы, обнародованный сегодня правительством США, усиливает агрессию и экономическую блокаду, которая наказывает весь кубинский народ и является главным препятствием на пути нашего развития. Это преступная политика, нарушающая права целой нации", - написал Родригес в своем блоге.
Президент Кубы осудил удары США по Ирану
22 июня, 04:44
Согласно заявлению на сайте Белого дома, подписанный Трампом Национальный меморандум по вопросам безопасности (NSPM) восстанавливает и усиливает жёсткий курс в отношении Кубы, действовавший в его первый президентский срок, отменяя шаги по нормализации, предпринятые при администрации Джо Байдена.
Документ запрещает любые прямые или косвенные финансовые операции с компаниями, контролируемыми кубинскими военными, в том числе с конгломератом GAESA и его дочерними структурами. Исключения допускаются лишь для транзакций, "способствующих достижению внешнеполитических целей США или поддерживающих население Кубы".
Меморандум усиливает контроль за туристическими поездками: сохраняется запрет на туризм с территории США, вводятся обязательные аудиты и требования к хранению финансовой документации, связанной с поездками на Кубу, в течение минимум пяти лет. Одновременно Трамп подтвердил отказ от политики, направленной ранее на стимулирование миграции с Кубы "для предотвращения опасной, незаконной миграции".
Документ также предполагает продолжение блокады и противодействие попыткам её отмены в рамках ООН и других международных организаций. В нем также говорится о поддержке "свободной Кубы", развитии независимого частного сектора и правах человека - в том числе через расширение доступа в интернет, свободу прессы и ассоциаций.
США, согласно тексту, планируют провести комплексную проверку нарушений прав человека на Кубе, включая случаи незаконных задержаний и плохого обращения с заключёнными, а также составить список лиц, скрывающихся от американского правосудия и укрываемых властями Кубы.
На Кубе назвали провокацией воссоздание США Реестра ограничений
1 февраля, 07:16