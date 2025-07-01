Рейтинг@Mail.ru
МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/kuba-2026424371.html
МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США
МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США - РИА Новости, 01.07.2025
МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США
Меморандум президента США Дональда Трампа об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны демонстрирует преступную политику, которая нарушает права всего... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T04:52:00+03:00
2025-07-01T04:52:00+03:00
в мире
куба
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
бруно родригес паррилья
джо байден
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930401772_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_33f228e21e7c9c914ddf6fe460bde340.jpg
МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Меморандум президента США Дональда Трампа об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны демонстрирует преступную политику, которая нарушает права всего кубинского народа, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X. "Президентский меморандум против Кубы, обнародованный сегодня правительством США, усиливает агрессию и экономическую блокаду, которая наказывает весь кубинский народ и является главным препятствием на пути нашего развития. Это преступная политика, нарушающая права целой нации", - написал Родригес в своем блоге. Согласно заявлению на сайте Белого дома, подписанный Трампом Национальный меморандум по вопросам безопасности (NSPM) восстанавливает и усиливает жёсткий курс в отношении Кубы, действовавший в его первый президентский срок, отменяя шаги по нормализации, предпринятые при администрации Джо Байдена. Документ запрещает любые прямые или косвенные финансовые операции с компаниями, контролируемыми кубинскими военными, в том числе с конгломератом GAESA и его дочерними структурами. Исключения допускаются лишь для транзакций, "способствующих достижению внешнеполитических целей США или поддерживающих население Кубы". Меморандум усиливает контроль за туристическими поездками: сохраняется запрет на туризм с территории США, вводятся обязательные аудиты и требования к хранению финансовой документации, связанной с поездками на Кубу, в течение минимум пяти лет. Одновременно Трамп подтвердил отказ от политики, направленной ранее на стимулирование миграции с Кубы "для предотвращения опасной, незаконной миграции". Документ также предполагает продолжение блокады и противодействие попыткам её отмены в рамках ООН и других международных организаций. В нем также говорится о поддержке "свободной Кубы", развитии независимого частного сектора и правах человека - в том числе через расширение доступа в интернет, свободу прессы и ассоциаций. США, согласно тексту, планируют провести комплексную проверку нарушений прав человека на Кубе, включая случаи незаконных задержаний и плохого обращения с заключёнными, а также составить список лиц, скрывающихся от американского правосудия и укрываемых властями Кубы.
https://ria.ru/20250622/prezident-2024563383.html
https://ria.ru/20250201/kuba-1996751993.html
куба
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930401772_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_962f534ffa1ef869b22b7a9257c43842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, бруно родригес паррилья, джо байден, оон
В мире, Куба, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Бруно Родригес Паррилья, Джо Байден, ООН
МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США

Глава МИД Кубы Родригес: меморандум США против Гаваны нарушает права всей нации

© AP Photo / Ramon EspinosaМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Ramon Espinosa
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Меморандум президента США Дональда Трампа об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны демонстрирует преступную политику, которая нарушает права всего кубинского народа, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.
"Президентский меморандум против Кубы, обнародованный сегодня правительством США, усиливает агрессию и экономическую блокаду, которая наказывает весь кубинский народ и является главным препятствием на пути нашего развития. Это преступная политика, нарушающая права целой нации", - написал Родригес в своем блоге.
Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Президент Кубы осудил удары США по Ирану
22 июня, 04:44
Согласно заявлению на сайте Белого дома, подписанный Трампом Национальный меморандум по вопросам безопасности (NSPM) восстанавливает и усиливает жёсткий курс в отношении Кубы, действовавший в его первый президентский срок, отменяя шаги по нормализации, предпринятые при администрации Джо Байдена.
Документ запрещает любые прямые или косвенные финансовые операции с компаниями, контролируемыми кубинскими военными, в том числе с конгломератом GAESA и его дочерними структурами. Исключения допускаются лишь для транзакций, "способствующих достижению внешнеполитических целей США или поддерживающих население Кубы".
Меморандум усиливает контроль за туристическими поездками: сохраняется запрет на туризм с территории США, вводятся обязательные аудиты и требования к хранению финансовой документации, связанной с поездками на Кубу, в течение минимум пяти лет. Одновременно Трамп подтвердил отказ от политики, направленной ранее на стимулирование миграции с Кубы "для предотвращения опасной, незаконной миграции".
Документ также предполагает продолжение блокады и противодействие попыткам её отмены в рамках ООН и других международных организаций. В нем также говорится о поддержке "свободной Кубы", развитии независимого частного сектора и правах человека - в том числе через расширение доступа в интернет, свободу прессы и ассоциаций.
США, согласно тексту, планируют провести комплексную проверку нарушений прав человека на Кубе, включая случаи незаконных задержаний и плохого обращения с заключёнными, а также составить список лиц, скрывающихся от американского правосудия и укрываемых властями Кубы.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
На Кубе назвали провокацией воссоздание США Реестра ограничений
1 февраля, 07:16
 
В миреКубаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампБруно Родригес ПаррильяДжо БайденООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала