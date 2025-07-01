https://ria.ru/20250701/krym-2026533733.html

В восьми районах Крыма ввели режим ЧС

В восьми районах Крыма ввели режим ЧС - РИА Новости, 01.07.2025

В восьми районах Крыма ввели режим ЧС

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом ввел режим ЧС регионального характера в восьми районах Крыма из-за потери части урожая вследствие засухи. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:14:00+03:00

2025-07-01T15:14:00+03:00

2025-07-01T15:14:00+03:00

республика крым

сергей аксенов (политик)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом ввел режим ЧС регионального характера в восьми районах Крыма из-за потери части урожая вследствие засухи. Ранее в Крыму был введен режим ЧС в нескольких районах Крыма из-за потери части урожая ранних косточковых культур - черешни, сливы, персика - в результате заморозков. "Определить границы зоны природной чрезвычайной ситуации регионального характера, повлекшей за собой частичную или полную потерю урожая сельскохозяйственных культур на территориях муниципальных образований: Джанкойский, Красногвардейский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский, Симферопольский, Красноперекопский районы Республики Крым", - говорится в тексте указа, который опубликован на официальном сайте главы региона. Министерству сельского хозяйства Крыма поручено организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в рамках полномочий.

https://ria.ru/20250621/mordoviya-2024530918.html

республика крым

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республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия