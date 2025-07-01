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Льва, напавшего на владельца сафари-парка в Крыму, изолировать не будут - РИА Новости, 01.07.2025
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06:53 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/krym-2026431423.html
Льва, напавшего на владельца сафари-парка в Крыму, изолировать не будут
Льва, напавшего на владельца сафари-парка в Крыму, изолировать не будут - РИА Новости, 01.07.2025
Льва, напавшего на владельца сафари-парка в Крыму, изолировать не будут
Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, изолировать не будут, он останется в прайде, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:53:00+03:00
2025-07-01T06:53:00+03:00
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республика крым
краснодар
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, изолировать не будут, он останется в прайде, сообщила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку, жизненно важные органы не задеты. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. "Лев находится в саванне (зона свободного обитания львов – ред.) и изолирован от других львов не будет", - сказала Алексагина. По ее словам, решение не усыплять льва и оставить его в прайде принято лично владельцем парка Зубковым. "Олег Алексеевич принял решение, что лев останется в саванне", - сказала Алексагина. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250627/zubkov--2025731960.html
https://ria.ru/20250701/vladelets-2026410312.html
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россия, республика крым, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Республика Крым, Краснодар, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
Льва, напавшего на владельца сафари-парка в Крыму, изолировать не будут

Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка "Тайган", останется в прайде

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПарк львов "Тайган" в Крыму
Парк львов Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Парк львов "Тайган" в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, изолировать не будут, он останется в прайде, сообщила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку, жизненно важные органы не задеты. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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"Лев находится в саванне (зона свободного обитания львов – ред.) и изолирован от других львов не будет", - сказала Алексагина.
По ее словам, решение не усыплять льва и оставить его в прайде принято лично владельцем парка Зубковым.
"Олег Алексеевич принял решение, что лев останется в саванне", - сказала Алексагина.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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РоссияРеспублика КрымКраснодарОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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