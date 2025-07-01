https://ria.ru/20250701/krym-2026431423.html

Льва, напавшего на владельца сафари-парка в Крыму, изолировать не будут

Льва, напавшего на владельца сафари-парка в Крыму, изолировать не будут - РИА Новости, 01.07.2025

Льва, напавшего на владельца сафари-парка в Крыму, изолировать не будут

Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, изолировать не будут, он останется в прайде, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:53:00+03:00

2025-07-01T06:53:00+03:00

2025-07-01T06:53:00+03:00

россия

республика крым

краснодар

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100383/67/1003836733_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_58622bdcfc7ff09ce4c5473843f73a6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, изолировать не будут, он останется в прайде, сообщила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку, жизненно важные органы не задеты. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. "Лев находится в саванне (зона свободного обитания львов – ред.) и изолирован от других львов не будет", - сказала Алексагина. По ее словам, решение не усыплять льва и оставить его в прайде принято лично владельцем парка Зубковым. "Олег Алексеевич принял решение, что лев останется в саванне", - сказала Алексагина. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250627/zubkov--2025731960.html

https://ria.ru/20250701/vladelets-2026410312.html

россия

республика крым

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика крым, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)