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Прокуратура направила дело о теракте в "Крокусе" в суд - РИА Новости, 01.07.2025
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11:13 01.07.2025 (обновлено: 11:19 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/krokus-2026467552.html
Прокуратура направила дело о теракте в "Крокусе" в суд
Прокуратура направила дело о теракте в "Крокусе" в суд - РИА Новости, 01.07.2025
Прокуратура направила дело о теракте в "Крокусе" в суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:13:00+03:00
2025-07-01T11:19:00+03:00
крокус
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
происшествия
россия
игорь трунов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших."Вчера прокуратура, утвердив дело, направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - рассказал Трунов.Во 2-м Западном окружном военном суде агентству уточнили, что дело к ним ещё не поступило.Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в "Крокусе" 23 июня, в нем 19 обвиняемых.
https://ria.ru/20250527/sochi-2019310633.html
https://ria.ru/20250630/krokus-2026205743.html
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крокус, крокус сити холл, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, происшествия, россия, игорь трунов
Крокус, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik, Происшествия, Россия, Игорь Трунов
Прокуратура направила дело о теракте в "Крокусе" в суд

Прокуратура утвердила и направила дело о теракте в "Крокусе" в суд

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших.
"Вчера прокуратура, утвердив дело, направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - рассказал Трунов.
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Во 2-м Западном окружном военном суде агентству уточнили, что дело к ним ещё не поступило.
Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в "Крокусе" 23 июня, в нем 19 обвиняемых.
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