https://ria.ru/20250701/krokus-2026467552.html

Прокуратура направила дело о теракте в "Крокусе" в суд

Прокуратура направила дело о теракте в "Крокусе" в суд - РИА Новости, 01.07.2025

Прокуратура направила дело о теракте в "Крокусе" в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:13:00+03:00

2025-07-01T11:13:00+03:00

2025-07-01T11:19:00+03:00

крокус

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

происшествия

россия

игорь трунов

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших."Вчера прокуратура, утвердив дело, направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - рассказал Трунов.Во 2-м Западном окружном военном суде агентству уточнили, что дело к ним ещё не поступило.Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в "Крокусе" 23 июня, в нем 19 обвиняемых.

https://ria.ru/20250527/sochi-2019310633.html

https://ria.ru/20250630/krokus-2026205743.html

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крокус, крокус сити холл, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, происшествия, россия, игорь трунов