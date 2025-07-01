https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html

"Карета" Сталина и особняк из романа Булгакова. На чем попался Тимур Иванов

"Карета" Сталина и особняк из романа Булгакова. На чем попался Тимур Иванов - РИА Новости, 01.07.2025

"Карета" Сталина и особняк из романа Булгакова. На чем попался Тимур Иванов

Элитная квартира в центре Москвы, раритетные иномарки — по приговору Мосгорсуда 50-летнему экс-замминистра обороны Тимуру Иванову придется сменить эту роскошь... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:18:00+03:00

2025-07-01T15:18:00+03:00

2025-07-01T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Элитная квартира в центре Москвы, раритетные иномарки — по приговору Мосгорсуда 50-летнему экс-замминистра обороны Тимуру Иванову придется сменить эту роскошь на тюремную камеру и автозак. Его признали виновным в растрате в особо крупном размере, а также отмывании денег и дали 13 лет колонии общего режима. О громком деле — в материале РИА Новости.Два паромаЭтот арест весной прошлого года стал первым в череде последующих задержаний сотрудников Министерства обороны и различных подведомственных компаний. Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс, обвинили в получении взятки в особо крупном размере. При обысках нашли много наличности.Следом за решетку отправили бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова — его задержали в аэропорту сразу по прилете из Китая. Он уже пять лет находился под подпиской о невыезде из-за уголовного дела о пособничестве в растрате. Был под домашним арестом, но через год меру пресечения смягчили. За границу экс-руководитель подведомственных Минобороны компаний выезжал с согласия следователя и исключительно по рабочим вопросам.Осенью в деле Иванова к статье о взятке добавились еще две — растрата в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем.По версии СК, еще в 2015-м, будучи главой акционерного общества "Оборонстрой", Иванов вместе с Филатовым — тот руководил подчинявшейся напрямую Иванову компанией "Оборонлогистика" — провернули махинацию при покупке двух паромов для Керченской переправы в обход санкций. Сумма хищения — около 220 миллионов рублей.Второй эпизод связан с растратой 3,9 миллиарда рублей из банка "Интеркоммерц". Все эти деньги Иванов, Филатов и некоторые сотрудники банка затем легализовали и разделили между собой.Успешный математикТимур Иванов — выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова. В конце девяностых и нулевые работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Был советником первого замгендиректора по экономике и финансам в концерне "Росэнергоатом", вице-президентом ЗАО "Атомстройэкспорт", зампредседателя правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", гендиректором "Российского энергетического агентства" Минэнерго России.В 2012 году перспективного управленца назначили заместителем председателя правительства Московской области, потом ему доверили АО "Оборонстрой". В 2016-м он стал замминистра обороны.Не раз отмечен государственными и ведомственными наградами. Так, Иванов — Герой Луганской Народной Республики, лауреат Премии правительства в области науки и техники, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II и IV степеней.Кроме того, ему присвоены звания заслуженного строителя России и почетного работника топливно-энергетического комплекса.Утрата доверияВсе эти регалии адвокат Иванова принес в суд, когда его клиенту избирали меру пресечения. Защитники просили домашний арест или запрет определенных действий. Следствие же настаивало на заключении под стражу.В итоге Хамовнический суд Москвы согласился с СК, и оба фигуранта на время следствия отправились в СИЗО. Адвокат несколько раз пытался это обжаловать, но безрезультатно."Иванов адаптировался к изменившимся условиям жизни, — позже сообщил он журналистам. — Его положение не отличается от других арестантов".Спустя два дня после задержания Иванова уволили с должности замминистра обороны в связи с утратой доверия.Роскошная жизньПо ходу расследования и появления новых фигурантов постепенно всплывала информация об имуществе экс-чиновника. По данным РИА Новости, в 2019-м в его автопарке числились 12 машин. Среди них — Chevrolet Suburban и ЗИС-110 (любимая машина советской номенклатуры начиная с эпохи Сталина) ориентировочной стоимостью 11 и 18 миллионов рублей. У супруги замминистра также были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2, два мотоцикла. На все эти транспортные средства наложен арест.Также суд арестовал принадлежащую жене Иванова квартиру в районе Арбат площадью более 300 квадратных метров кадастровой стоимостью 116 миллионов рублей, а рыночной — свыше 500 миллионов.Еще есть особняк в Чистом переулке в центре Москвы. Что интересно, в подвале именно этого здания, по мнению литературоведов, жил главный герой романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Недвижимость оформлена на предприятие, к которому имеет отношение Иванов. Это два нежилых объекта площадью 650 и 330 квадратных метров. Кадастровая стоимость первого — 73 миллиона. Оба под арестом. Разумеется, та же судьба постигла многочисленные банковские счета Иванова и других фигурантов дела.Материальный ущербСуд над Ивановым и Филатовым стартовал в марте и проходил в закрытом режиме из-за того, что часть сведений могла содержать гостайну. Обвиняемые вину не признали. Прокурор запросил для Иванова 14,5 года лишения свободы, для его подельника — на полгода меньше, а их имущество потребовал взыскать в доход государства.Финансовые претензии также заявили представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей соответственно, сообщил присутствовавший на заседаниях источник РИА Новости.В итоге Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима и назначил штраф в 100 миллионов рублей. У экс-замминистра конфисковали 65 миллионов рублей и 13 тысяч евро, изъятые при обыске в Чистом переулке в Москве, машины, участки, дом и имущество на 2,5 миллиарда. Также его лишили ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и звания почетного строителя.Однако точку ставить рано — дело о взятке в особо крупном размере пока не закончено. По словам адвоката экс-замминистра, речь идет о миллиарде рублей. По этому делу проходят в том числе директор компании "Волжский берег" Сергей Бородин и совладелец фирмы "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин.В СК считают, что Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". При этом Бородин после ареста заключил со следствием досудебное соглашение и дал показания по еще одному коррупционному эпизоду.СК занимается и другими уголовными делами, связанными с хищениями в оборонном ведомстве. Например, бывшим главбуху подмосковного парка "Патриот" Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло предъявили обвинение в получении взяток на 27,5 миллиона рублей. Также в СИЗО находится экс-замминистра Дмитрий Булгаков. Всех задержали после ареста Иванова и его подельников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, россия, москва, тимур иванов, сергей бородин, следственный комитет россии (ск рф), оборонстрой