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В Кремле ответили на вопрос о новом российском мессенджере - РИА Новости, 01.07.2025
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13:16 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/kreml-2026496694.html
В Кремле ответили на вопрос о новом российском мессенджере
В Кремле ответили на вопрос о новом российском мессенджере - РИА Новости, 01.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о новом российском мессенджере
Кремль обязательно воспользуется сервисами нового российского мессенджера, которые будут предлагаться, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:16:00+03:00
2025-07-01T13:16:00+03:00
россия
дмитрий песков
технологии
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль обязательно воспользуется сервисами нового российского мессенджера, которые будут предлагаться, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, полноформатно уже в рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, технологии
Россия, Дмитрий Песков, Технологии
В Кремле ответили на вопрос о новом российском мессенджере

Песков: Кремль воспользуется сервисами нового российского мессенджера

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и Покровский собор
Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль обязательно воспользуется сервисами нового российского мессенджера, которые будут предлагаться, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, полноформатно уже в рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин дал ряд поручений для развития национального мессенджера
12:01
 
РоссияДмитрий ПесковТехнологии
 
 
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