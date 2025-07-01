https://ria.ru/20250701/krasnodar-2026594207.html

В городе Ейске Краснодарского края обновят центральный парк

В городе Ейске Краснодарского края обновят центральный парк - РИА Новости, 01.07.2025

В городе Ейске Краснодарского края обновят центральный парк

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в Ейск поручил мэру города заняться обновлением центрального парка, сообщает... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:06:00+03:00

2025-07-01T18:06:00+03:00

2025-07-01T18:06:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

ейск

ейский район

вениамин кондратьев

иван поддубный

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КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в Ейск поручил мэру города заняться обновлением центрального парка, сообщает пресс-служба администрации региона. "Губернатор поручил главе Ейского района Роману Бублику системно подойти к решению вопроса по обновлению парка. Начать с инвентаризации объектов торговли, находящихся на территории, просчитать стоимость ремонта главного фонтана, замену устаревших аттракционов на новые", - говорится в сообщении. Губернатор края Вениамин Кондратьев осмотрел территорию парка, пообщался с его гостями и сотрудниками. "В Краснодарском крае уже тысячи территорий стали современными зонами отдыха, но парк Поддубного – не просто очередное общественное пространство. Это символ нашего советского детства и одновременно площадка с большим потенциалом. Здесь много зелени, уютные аллеи. Важно сохранить историческую атмосферу парка и наполнить его новыми возможностями и активностями, чтобы он стал местом притяжения для взрослых и молодежи", – сказал Кондратьев в ходе рабочей поездки, его слова приводит пресс-служба. Парк имени И.М. Поддубного основали в 1898 году. Его назвали в честь многократного чемпиона мира по классической борьбе Ивана Поддубного. На площади в 20 гектаров расположены более 50 аттракционов, свыше 70 торговых точек. В прошлом году этот парк выбрали для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды". В ближайшее время планируют разработать программу обновления территории. На эти цели районная администрация выделила 24 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250701/krasnodar-2026514923.html

https://ria.ru/20250630/krasnodar-2026348485.html

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ейск

ейский район

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