https://ria.ru/20250701/krasnodar-2026594207.html
В городе Ейске Краснодарского края обновят центральный парк
В городе Ейске Краснодарского края обновят центральный парк - РИА Новости, 01.07.2025
В городе Ейске Краснодарского края обновят центральный парк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в Ейск поручил мэру города заняться обновлением центрального парка, сообщает... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:06:00+03:00
2025-07-01T18:06:00+03:00
2025-07-01T18:06:00+03:00
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КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в Ейск поручил мэру города заняться обновлением центрального парка, сообщает пресс-служба администрации региона. "Губернатор поручил главе Ейского района Роману Бублику системно подойти к решению вопроса по обновлению парка. Начать с инвентаризации объектов торговли, находящихся на территории, просчитать стоимость ремонта главного фонтана, замену устаревших аттракционов на новые", - говорится в сообщении. Губернатор края Вениамин Кондратьев осмотрел территорию парка, пообщался с его гостями и сотрудниками. "В Краснодарском крае уже тысячи территорий стали современными зонами отдыха, но парк Поддубного – не просто очередное общественное пространство. Это символ нашего советского детства и одновременно площадка с большим потенциалом. Здесь много зелени, уютные аллеи. Важно сохранить историческую атмосферу парка и наполнить его новыми возможностями и активностями, чтобы он стал местом притяжения для взрослых и молодежи", – сказал Кондратьев в ходе рабочей поездки, его слова приводит пресс-служба. Парк имени И.М. Поддубного основали в 1898 году. Его назвали в честь многократного чемпиона мира по классической борьбе Ивана Поддубного. На площади в 20 гектаров расположены более 50 аттракционов, свыше 70 торговых точек. В прошлом году этот парк выбрали для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды". В ближайшее время планируют разработать программу обновления территории. На эти цели районная администрация выделила 24 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250701/krasnodar-2026514923.html
https://ria.ru/20250630/krasnodar-2026348485.html
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краснодарский край, ейск, ейский район, вениамин кондратьев, иван поддубный
Краснодарский край, Краснодарский край, Ейск, Ейский район, Вениамин Кондратьев, Иван Поддубный
В городе Ейске Краснодарского края обновят центральный парк
Кондратьев поручил обновить центральный парк в Ейске
КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в Ейск поручил мэру города заняться обновлением центрального парка, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Губернатор поручил главе Ейского района Роману Бублику системно подойти к решению вопроса по обновлению парка. Начать с инвентаризации объектов торговли, находящихся на территории, просчитать стоимость ремонта главного фонтана, замену устаревших аттракционов на новые", - говорится в сообщении.
Губернатор края Вениамин Кондратьев осмотрел территорию парка, пообщался с его гостями и сотрудниками.
"В Краснодарском крае уже тысячи территорий стали современными зонами отдыха, но парк Поддубного – не просто очередное общественное пространство. Это символ нашего советского детства и одновременно площадка с большим потенциалом. Здесь много зелени, уютные аллеи. Важно сохранить историческую атмосферу парка и наполнить его новыми возможностями и активностями, чтобы он стал местом притяжения для взрослых и молодежи", – сказал Кондратьев в ходе рабочей поездки, его слова приводит пресс-служба.
Парк имени И.М. Поддубного основали в 1898 году. Его назвали в честь многократного чемпиона мира по классической борьбе Ивана Поддубного. На площади в 20 гектаров расположены более 50 аттракционов, свыше 70 торговых точек.
В прошлом году этот парк выбрали для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды". В ближайшее время планируют разработать программу обновления территории. На эти цели районная администрация выделила 24 миллиона рублей.