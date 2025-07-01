https://ria.ru/20250701/kosmos-2026622611.html

Корабль "Прогресс МС-29" отстыковался от МКС

Корабль "Прогресс МС-29" отстыковался от МКС - РИА Новости, 01.07.2025

Корабль "Прогресс МС-29" отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-29" отстыковался от Международной космической станции (МКС) после нескольких месяцев в ее составе, трансляцию операции РИА Новости, 01.07.2025

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-29" отстыковался от Международной космической станции (МКС) после нескольких месяцев в ее составе, трансляцию операции ведет "Роскосмос". Грузовик был пристыкован к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Как ожидается, в 0.46 мск 2 июля двигательная установка корабля должна включиться на торможение. После этого корабль, замедлившись, сойдет с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана. Ракета "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-29" стартовала с Байконура 21 ноября 2024 года. К станции он пристыковался 23 ноября. Корабль привез на МКС подарки для космонавтов к новому году, топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот для пополнения атмосферы МКС. Также он доставил инвентарь для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов и 3D-печати.

https://ria.ru/20250613/utechka--2022684036.html

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тихий океан, байконур (город), роскосмос, в мире