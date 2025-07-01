Грузовик "Прогресс МС-29" отстыкуется от МКС
Грузовой корабль Прогресс МС-29 отстыкуется от модуля Поиск на МКС 1 июля
© Фото : NASAМеждународная космическая станция
© Фото : NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-29" отстыкуется от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС) вечером во вторник, после чего будет сведен с орбиты, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
Первого июля в 21:39:30 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-29" отстыкуется от малого исследовательского модуля "Поиск". Отмечается, что по плану его двигательная установка должна в 0.46 мск 2 июля включиться на торможение. После этого корабль сойдёт с орбиты, войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится.
По данным Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос"), несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана, подчеркнули в пресс-службе.
"Прогресс МС-29" был запущен с космодрома Байконур 21 ноября 2024 года на ракете-носителе "Союз-2.1а" и прибыл на станцию 23 ноября. Он привёз на МКС подарки для космонавтов к новому году, топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот для пополнения атмосферы МКС. Также грузовик доставил аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов и 3D-печати.