https://ria.ru/20250701/kosmos-2026413970.html

Грузовик "Прогресс МС-29" отстыкуется от МКС

Грузовик "Прогресс МС-29" отстыкуется от МКС - РИА Новости, 01.07.2025

Грузовик "Прогресс МС-29" отстыкуется от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" отстыкуется от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС) вечером во вторник, после чего... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T01:25:00+03:00

2025-07-01T01:25:00+03:00

2025-07-01T01:25:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-29" отстыкуется от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС) вечером во вторник, после чего будет сведен с орбиты, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Первого июля в 21:39:30 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-29" отстыкуется от малого исследовательского модуля "Поиск". Отмечается, что по плану его двигательная установка должна в 0.46 мск 2 июля включиться на торможение. После этого корабль сойдёт с орбиты, войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится. По данным Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос"), несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана, подчеркнули в пресс-службе. "Прогресс МС-29" был запущен с космодрома Байконур 21 ноября 2024 года на ракете-носителе "Союз-2.1а" и прибыл на станцию 23 ноября. Он привёз на МКС подарки для космонавтов к новому году, топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот для пополнения атмосферы МКС. Также грузовик доставил аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов и 3D-печати.

https://ria.ru/20250613/utechka--2022684036.html

https://ria.ru/20250603/neyroset-2020638792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, тихий океан, байконур (город), роскосмос, центр управления полетами, цниимаш