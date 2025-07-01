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КМЗ сообщил о программе "Доступные лифты" и представил свои новинки

КМЗ сообщил о программе "Доступные лифты" и представил свои новинки - РИА Новости, 01.07.2025

КМЗ сообщил о программе "Доступные лифты" и представил свои новинки

Выставка Russian Elevator Week прошла на ВДНХ с 25 по 27 июня в 57 павильоне ВДНХ. На ней один из ее участников, Карачаровский механический завод (КМЗ),... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:28:00+03:00

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2025-07-01T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Выставка Russian Elevator Week прошла на ВДНХ с 25 по 27 июня в 57 павильоне ВДНХ. На ней один из ее участников, Карачаровский механический завод (КМЗ), представил свои новые лифты.На выставке замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил, что планы по замене лифтов до 2030 года сформированы во всех регионах России. По итогам их реализации жители должны получить современные, комфортные и красивые лифты.Согласно планам в рамках федеральной и региональных программ работы предстоит много и в самых разных плоскостях. Неслучайно центральным событием деловой программы выставки стало Всероссийское совещание по вопросам замены лифтового оборудования при капитальном ремонте. Свое видение различных аспектов реализации данной задачи представили лидеры индустрии. В их числе – ведущие специалисты Карачаровского механического завода.Программа КМЗ "Доступные лифты" для комфорта в регионах"Сегодня завод активно участвует в программах реновации и капремонта столицы, а также поставляет свою продукцию в разные российские регионы. Кроме того, Карачаровский механический завод разработал собственную программу "Доступные лифты", направленную на замену устаревших подъемных механизмов", - сообщил в рамках мероприятий REW-2025 генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.У КМЗ есть возможность обеспечить своим заказчикам более прозрачную и безопасную систему работы, которая подразумевает прямое взаимодействие с ТСЖ, ТСН, ЖСК и другими объединениями. Именно поэтому программа “Доступные лифты” может оказать существенное влияние на решение вопроса с заменой устаревшего лифтового оборудования и развитие комфортной городской жизни в регионах."Важно, что она исключает зависание и нецелевое использование средств, сокращает срок замены подъемного оборудования, дает заказчикам больше вариаций при выборе отделки", – подчеркнул коммерческий директор КМЗ Александр Гимадеев.На базе ООО "РУ КМЗ" в настоящее время создается первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения, объединяющий производителей лифтового и сопутствующего оборудования. Карачаровский механический завод – предприятие, которое охватывает все жизненные циклы лифта: от проектирования и производства до монтажа и сервисного обслуживания. В 2024 году в рамках программы развития территория КМЗ вошла в состав особой экономической зоны "Технополис Москва" - и это уже дает свои плоды. В текущем году объем производства будет увеличен до 5 тысяч единиц лифтового оборудования."Сегодня предприятие активно развивается благодаря поддержке Москвы. Уникальным инструментом для стимулирования нас как отечественного производителя и перспективного московского работодателя стал офсетный контракт. Город в течение десяти лет закупает у нас 22,7 тысячи лифтов, а мы инвестируем в течение нескольких лет 2 миллиарда рублей в развитие: модернизацию производства, с установкой высокотехнологичного оборудования, строительство новых цехов и локализацию производства ключевых электронных компонентов, создание новых рабочих мест", – уточнил Сидельковский.Ориентир на 100% локализациюНапомним, что ранее Карачаровский механический завод представил опытные образцы безредукторных лебедок – подъемных механизмов для вертикального транспорта, которые обеспечивают максимальное удобство эксплуатации. Они экономят пространство, обладают высокой энергоэффективностью и обеспечивают высокий комфорт для пассажиров за счет уменьшения шума и уровня вибраций.Задачу по освоению производства безредукторных лебедок на базе предприятия поставили в 2024 году в целях локализации производства. Производство собственной лебедки на КМЗ поднимает этот показатель до возможного максимума. Раньше такие механизмы закупали у европейских и китайских производителей.Организация собственного производства позволяет решить вопрос логистики и оперативной замены компонентов в процессе обслуживания. За шесть месяцев специалисты предприятия подготовили конструкторскую документацию, определили узлы и детали лебедки для самостоятельного изготовления, произвели необходимую оснастку и разработали все необходимые технологические процессы для создания безредукторных лебедок, а до конца года будет налажено их серийное производство для нужд КМЗ, с учетом растущих объемов производства.Развитие сервисного и монтажного направленийСпециалисты завода также представили коллегам опыт предприятия в развитии сервисного и монтажного подразделений."Всего пять месяцев назад мы запустили сервис лифтового оборудования на КМЗ. А сегодня наш сервисный портфель уже превышает 1800 лифтов. Это стало возможным благодаря системному подходу, фокусу на скорость внедрения комплексных решений, цифровизацию и систему обратной связи, а также слаженной командной работе профессионалов", – рассказал заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию КМЗ Дмитрий Крутенко.У сервиса лифтового оборудования есть современное диагностическое оборудование, собственный склад запчастей и прямой выход с потребностями на собственное производство, что позволяет выполнять ремонтные работы в кратчайшие сроки. Гарантированное время прибытия бригады в случае внештатной остановки с застреванием пассажира – не более 30 минут. Клиентам доступна как плановая работа, так и срочный ремонт любой сложности.Также на предприятии ведется активная кадровая работа для развития собственного монтажного подразделения. Руководители отмечают, что обучение специалиста занимает более года, кандидат проходит специальную адаптационную программу, выполняет работу помощника монтажника под руководством опытного наставника. Планируется, что за 2025 год специалисты монтажного подразделения Карачаровского механического завода установят во всех районах столицы порядка 2,3 тысячи лифтов по программе фонда капитального ремонта. Москвичи получат в пользование надежные и комфортные лифты модельного ряда "Сириус", которые двигаются со скоростью до 1,6 метра в секунду, служат 25 лет и используются в зданиях высотой до 26 этажей.Лифты с логотипом "Москвич" для жителей столицыНа площадке Russian Elevator Week Карачаровский завод показал свои новейшие разработки. Среди них – инновационная лифтовая кабина "Москвич", разработанная совместно с автопроизводителем. Это умное лифтовое оборудование, чья "фишка" – интеграция в городскую инфраструктуру. Также была показана линейка "Воздух" – лифты повышенной комфортности грузоподъемностью 630 килограммов."Правительство Москвы очень много внимания уделяет теме промышленного дизайна. Она была в какое-то время незаслуженно забыта, но и в отрасли, и в промышленности в целом было понимание того, что это ключевой фактор современной конкурентоспособности на рынке практически любого промышленного товара. И в лифтовой индустрии сейчас это реально топ-история, которая требует особого внимания, так как помогает продвигать продукцию на рынке, занимать новые ниши и по-новому позиционировать себя в существующих", – отметил замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков.Особое внимание он обратил на коллаборацию двух знаменитых промышленных брендов столицы: КМЗ и "Москвич". Оба в этом году отмечают круглые даты: первому исполнилось 75 лет, а второму – 80.Два московских завода совместно приняли участие в создании кабины лифта "Москвич". Создатели модели позиционируют ее как как новое эстетическое решение на базе популярной модели лифта "Сириус" грузоподъемностью 630 килограммов и способностью развивать скорость движения 4 метра в секунду. Также у лифта есть 24-дюймовый экран, сенсорная панель со световой гравировкой "Москвич" и потолочной светодиодной подсветкой.Руководитель службы по связям с общественностью МАЗ "Москвич" Иван Гущин, в свою очередь, отметил, что для предприятия опыт сотрудничества с производителем вертикального транспорта был полезен не только в производственном смысле."Оба наших бренда отвечают за перемещение. И оба рассчитаны на широкого потребителя. В этом плане наша коллаборация с КМЗ – отличная возможность еще раз подсветить не только нашу совместную работу, но и историю легендарных предприятий с большой историей. Невозможно ведь не обратить внимание на бренд лифта, в котором ты едешь. Особенно, когда он такой узнаваемый. Добавлю также, что у наших предприятий есть и другие точки соприкосновения. Так, КМЗ эксплуатирует наши автомобили. Мы благодарим Карачаровский механический завод за интересный проект “Москвич” и будем рады развивать сотрудничество", – заверил Гущин.По словам гендиректора КМЗ, кабины лифта "Москвич" установят в строящихся зданиях столицы. В частности, ими готовы оборудовать административные объекты и социального значения – например, МФЦ."Чтобы москвичи, видя красивый дизайн наших лифтов и знакомую надпись “Москвич”, гордились и своей столицей, и красотой современных лифтов, и отечественным автопромом", – подытожил Сидельковский.Помимо инновационных кабин, Карачаровский механический завод представил на своем стенде и умное лифтовое оборудование, которое встраивается в систему единой городской среды повышенного комфорта. Согласно замыслу, все двери, шлагбаумы и ворота такой системы открываются автоматически при приближении пользователя с цифровым ключом. А специалисты КМЗ разработали оборудование, позволяющее интегрировать в современную городскую инфраструктуру и лифты. Для демонстрации того, как новый уровень комфорта в современном городе на практике можно получить уже сейчас, на стенде был запущен робот-доставщик, который взаимодействовал с лифтом и безбарьерно мог доставлять сувенирную продукцию.Также гостям выставки уже на территории возле павильона продемонстрировали брендированные автомобили, оснащенные специальным оборудованием, которые использует сервисная служба КМЗ. Например, автомобиль "ТОАНО ФОТОН" – это своего рода мобильная мастерская: ремонтные работы возможно оперативно проводить прямо в кузове машины. У всех желающих была возможность узнать о специфике таких машин, а сама демонстрация данной техники вошла в экскурсионную программу всероссийской выставки лифтового оборудования.Площадка Russian Elevator Week-2025 позиционируется как крупнейшее событие лифтовой отрасли России и ЕАЭС и нацелена на продвижение на отечественном и зарубежных рынках полного спектра современного подъемно-транспортного оборудования. Помимо российских и белорусских производителей, свою продукцию на выставке представили компании из Узбекистана, Турции и Китая. Для участников это возможность показать свои новинки, найти партнеров для совместных разработок, а главное, заключить выгодные сделки и перспективные соглашения.

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россия, москва, узбекистан, алексей ересько, тсж, минский автомобильный завод, евразийский экономический союз