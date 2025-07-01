Киселев принял участие в открытии фотовыставки военкоров РИА Новости в ГД
Киселев: фото военкоров РИА Новости о терроре Киева открывают окно в трагедию
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима" в Государственной думе РФ
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима" в Государственной думе РФ
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Каждая фотография военкоров РИА Новости о преступлениях киевского режима открывает окно в трагедию и надежду одновременно, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В Госдуме во вторник открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима". Ее организатором выступил аппарат Государственной Думы при содействии РИА Новости. В экспозицию вошли фотографии, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах.
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"Я хотел бы поблагодарить руководство Государственной Думы за эту выставку, потому что каждая фотография военкоров РИА Новости здесь открывает окно в трагедию и надежду одновременно. Если вы обратили внимание, то да, есть страдания, но нет отчаяния. Есть надежда у детей и у стариков, у женщин. Мужчин на этих фотографиях мало, потому что они воюют. Здесь показан только прифронтовой быт. И это очень важно, что здесь, в центре Москвы, перед депутатами наши фотокоры распахивают эти эмоции, эти сюжеты", - сказал Киселев в ходе открытия выставки.
Он отметил, что "у каждого из нас есть своя рутинная работа, у депутатов тоже, у меня и у всех". "Но мы становимся ближе к тем людям, которые сейчас на Донбассе и в нашей пострадавшей Курской области, Белгородской, которые живут совершенно другой жизнью", - подчеркнул Киселев.
"Особо ценными мне представляются здесь фотографии с 2014 года, когда в результате кровавого государственного переворота на Украине пришла к власти нацистская хунта, как мы сейчас понимаем, которая двинула войска с тяжелой техникой, с танками и самолетами на Донбасс для того, чтобы проводить карательную операцию, для того, чтобы убивать людей просто по национальному признаку, просто потому, что они не согласились с государственным переворотом и с тем режимом, который появился в результате него", - подчеркнул Киселев.
"Президент (Владимир) Путин недавно говорил, что почему-то странно, мы наблюдаем эту странную отсечку, 2022 год, когда все якобы началось тогда, с началом СВО, а что было до этого? И до этого как раз были те фотодокументы, те трагедии личные и коллективные, которые мы можем наблюдать на этой выставке. И правильно здесь говорилось, и Вячеслав Викторович Володин говорил, что это должны видеть все, в том числе и за рубежами нашей Родины", - добавил он.
По его словам, "мы к этому готовы... фактически мы документируем все, что происходит".
Киселев также поблагодарил Государственную Думу за поддержку этой работы.
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