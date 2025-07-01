Рейтинг@Mail.ru
Киселев принял участие в открытии фотовыставки военкоров РИА Новости в ГД - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 01.07.2025 (обновлено: 16:49 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/kiselev-2026569343.html
Киселев принял участие в открытии фотовыставки военкоров РИА Новости в ГД
Киселев принял участие в открытии фотовыставки военкоров РИА Новости в ГД - РИА Новости, 01.07.2025
Киселев принял участие в открытии фотовыставки военкоров РИА Новости в ГД
Каждая фотография военкоров РИА Новости о преступлениях киевского режима открывает окно в трагедию и надежду одновременно, заявил гендиректор медиагруппы... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:45:00+03:00
2025-07-01T16:49:00+03:00
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026566413_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b4f7c1f0a00d1fcf6eb5bfb5ef416bb.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Каждая фотография военкоров РИА Новости о преступлениях киевского режима открывает окно в трагедию и надежду одновременно, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В Госдуме во вторник открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима". Ее организатором выступил аппарат Государственной Думы при содействии РИА Новости. В экспозицию вошли фотографии, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах. "Я хотел бы поблагодарить руководство Государственной Думы за эту выставку, потому что каждая фотография военкоров РИА Новости здесь открывает окно в трагедию и надежду одновременно. Если вы обратили внимание, то да, есть страдания, но нет отчаяния. Есть надежда у детей и у стариков, у женщин. Мужчин на этих фотографиях мало, потому что они воюют. Здесь показан только прифронтовой быт. И это очень важно, что здесь, в центре Москвы, перед депутатами наши фотокоры распахивают эти эмоции, эти сюжеты", - сказал Киселев в ходе открытия выставки. Он отметил, что "у каждого из нас есть своя рутинная работа, у депутатов тоже, у меня и у всех". "Но мы становимся ближе к тем людям, которые сейчас на Донбассе и в нашей пострадавшей Курской области, Белгородской, которые живут совершенно другой жизнью", - подчеркнул Киселев. "Особо ценными мне представляются здесь фотографии с 2014 года, когда в результате кровавого государственного переворота на Украине пришла к власти нацистская хунта, как мы сейчас понимаем, которая двинула войска с тяжелой техникой, с танками и самолетами на Донбасс для того, чтобы проводить карательную операцию, для того, чтобы убивать людей просто по национальному признаку, просто потому, что они не согласились с государственным переворотом и с тем режимом, который появился в результате него", - подчеркнул Киселев. "Президент (Владимир) Путин недавно говорил, что почему-то странно, мы наблюдаем эту странную отсечку, 2022 год, когда все якобы началось тогда, с началом СВО, а что было до этого? И до этого как раз были те фотодокументы, те трагедии личные и коллективные, которые мы можем наблюдать на этой выставке. И правильно здесь говорилось, и Вячеслав Викторович Володин говорил, что это должны видеть все, в том числе и за рубежами нашей Родины", - добавил он. По его словам, "мы к этому готовы... фактически мы документируем все, что происходит". Киселев также поблагодарил Государственную Думу за поддержку этой работы.
https://ria.ru/20250602/gosduma-2020434282.html
https://ria.ru/20250222/zhuravlev-2000988892.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026566413_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd77aa406802874e4a4ba8f6e733de93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий киселев
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Киселев
Киселев принял участие в открытии фотовыставки военкоров РИА Новости в ГД

Киселев: фото военкоров РИА Новости о терроре Киева открывают окно в трагедию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима" в Государственной думе РФ
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки Хроники террора украинского неонацистского режима в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима" в Государственной думе РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Каждая фотография военкоров РИА Новости о преступлениях киевского режима открывает окно в трагедию и надежду одновременно, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В Госдуме во вторник открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима". Ее организатором выступил аппарат Государственной Думы при содействии РИА Новости. В экспозицию вошли фотографии, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах.
Выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости Дорогами СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости
2 июня, 13:12
«
"Я хотел бы поблагодарить руководство Государственной Думы за эту выставку, потому что каждая фотография военкоров РИА Новости здесь открывает окно в трагедию и надежду одновременно. Если вы обратили внимание, то да, есть страдания, но нет отчаяния. Есть надежда у детей и у стариков, у женщин. Мужчин на этих фотографиях мало, потому что они воюют. Здесь показан только прифронтовой быт. И это очень важно, что здесь, в центре Москвы, перед депутатами наши фотокоры распахивают эти эмоции, эти сюжеты", - сказал Киселев в ходе открытия выставки.
Он отметил, что "у каждого из нас есть своя рутинная работа, у депутатов тоже, у меня и у всех". "Но мы становимся ближе к тем людям, которые сейчас на Донбассе и в нашей пострадавшей Курской области, Белгородской, которые живут совершенно другой жизнью", - подчеркнул Киселев.
"Особо ценными мне представляются здесь фотографии с 2014 года, когда в результате кровавого государственного переворота на Украине пришла к власти нацистская хунта, как мы сейчас понимаем, которая двинула войска с тяжелой техникой, с танками и самолетами на Донбасс для того, чтобы проводить карательную операцию, для того, чтобы убивать людей просто по национальному признаку, просто потому, что они не согласились с государственным переворотом и с тем режимом, который появился в результате него", - подчеркнул Киселев.
"Президент (Владимир) Путин недавно говорил, что почему-то странно, мы наблюдаем эту странную отсечку, 2022 год, когда все якобы началось тогда, с началом СВО, а что было до этого? И до этого как раз были те фотодокументы, те трагедии личные и коллективные, которые мы можем наблюдать на этой выставке. И правильно здесь говорилось, и Вячеслав Викторович Володин говорил, что это должны видеть все, в том числе и за рубежами нашей Родины", - добавил он.
По его словам, "мы к этому готовы... фактически мы документируем все, что происходит".
Киселев также поблагодарил Государственную Думу за поддержку этой работы.
Видео в память о военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Коллеги погибшего военкора Журавлева показали видео в память о нем
22 февраля, 13:49
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала