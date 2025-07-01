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Хуситы заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой аэропорт в Израиле
Хуситы заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой аэропорт в Израиле - РИА Новости, 01.07.2025
Хуситы заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой аэропорт в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках по аэропорту "Бен-Гурион" и целям в трех городах в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:29:00+03:00
2025-07-01T23:29:00+03:00
2025-07-01T23:45:00+03:00
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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках по аэропорту "Бен-Гурион" и целям в трех городах в Израиле."Проведена качественная военная операция по аэропорту "Лод" ("Бен-Гурион" - ред.) в оккупированном районе Яффа с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина 2", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.Он добавил, что военно-воздушные силы провели "три военные операции против трех важных вражеских объектов в Яффе, Ашкелоне и Умм-эр-Рашраше (Эйлате - ред.)".Представитель хуситов заявил, что их "операции по поддержке палестинского народа в секторе Газа в знак неприятия преступлений геноцида продолжаются".До начала военных действий между Ираном и Израилем хуситы объявили о намерении прекратить своими атаками воздушное движение в аэропорту "Бен-Гурион" в ответ на усиление военных действий израильской армии в секторе Газа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ансар алла, ашкелон
В мире, Израиль, Йемен, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ансар Алла, Ашкелон
Хуситы заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой аэропорт в Израиле
Хуситы заявили об атаках по аэропорту Бен-Гурион и целям в трех городах Израиля