Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой аэропорт в Израиле - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 01.07.2025 (обновлено: 23:45 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/khusity-2026631265.html
Хуситы заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой аэропорт в Израиле
Хуситы заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой аэропорт в Израиле - РИА Новости, 01.07.2025
Хуситы заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой аэропорт в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках по аэропорту "Бен-Гурион" и целям в трех городах в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:29:00+03:00
2025-07-01T23:45:00+03:00
в мире
израиль
йемен
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ансар алла
ашкелон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_0:195:4696:2837_1920x0_80_0_0_856d3f875fe866120fb8295d235a5fae.jpg
ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках по аэропорту "Бен-Гурион" и целям в трех городах в Израиле.&quot;Проведена качественная военная операция по аэропорту &quot;Лод&quot; (&quot;Бен-Гурион&quot; - ред.) в оккупированном районе Яффа с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты &quot;Палестина 2&quot;, - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.Он добавил, что военно-воздушные силы провели "три военные операции против трех важных вражеских объектов в Яффе, Ашкелоне и Умм-эр-Рашраше (Эйлате - ред.)".Представитель хуситов заявил, что их "операции по поддержке палестинского народа в секторе Газа в знак неприятия преступлений геноцида продолжаются".До начала военных действий между Ираном и Израилем хуситы объявили о намерении прекратить своими атаками воздушное движение в аэропорту "Бен-Гурион" в ответ на усиление военных действий израильской армии в секторе Газа.
https://ria.ru/20250701/ssha-2026628063.html
израиль
йемен
ашкелон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_327:0:4370:3032_1920x0_80_0_0_9f82ea21e28ebee9f67dc7af7f5d39c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ансар алла, ашкелон
В мире, Израиль, Йемен, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ансар Алла, Ашкелон
Хуситы заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой аэропорт в Израиле

Хуситы заявили об атаках по аэропорту Бен-Гурион и целям в трех городах Израиля

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках по аэропорту "Бен-Гурион" и целям в трех городах в Израиле.
«

"Проведена качественная военная операция по аэропорту "Лод" ("Бен-Гурион" - ред.) в оккупированном районе Яффа с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина 2", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Он добавил, что военно-воздушные силы провели "три военные операции против трех важных вражеских объектов в Яффе, Ашкелоне и Умм-эр-Рашраше (Эйлате - ред.)".
Представитель хуситов заявил, что их "операции по поддержке палестинского народа в секторе Газа в знак неприятия преступлений геноцида продолжаются".
До начала военных действий между Ираном и Израилем хуситы объявили о намерении прекратить своими атаками воздушное движение в аэропорту "Бен-Гурион" в ответ на усиление военных действий израильской армии в секторе Газа.
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Посол США в Израиле предложил применить против Йемена бомбардировщики B-2
Вчера, 22:47
 
В миреИзраильЙеменВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеАнсар АллаАшкелон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала