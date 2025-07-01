https://ria.ru/20250701/izrail-2026424900.html
Последний выстрел в конфликте с Ираном остался за Израилем, заявила ЦАХАЛ
Последний выстрел в конфликте с Ираном остался за Израилем, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 01.07.2025
Последний выстрел в конфликте с Ираном остался за Израилем, заявила ЦАХАЛ
Израиль совершил "последний выстрел" в конфликте с Ираном до полного вступления в силу режима прекращения огня, заявил РИА Новости арабоязычный представитель... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:03:00+03:00
2025-07-01T05:03:00+03:00
2025-07-01T05:03:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Израиль совершил "последний выстрел" в конфликте с Ираном до полного вступления в силу режима прекращения огня, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе над Израилем по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ. Официальный представитель минздрава исламской республики Хосейн Керманпур заявил, что в результате атак Израиля по территории Ирана погибли более 620 человек, 4870 пострадали. В свою очередь Израиль заявил о более 20 погибших и свыше 1470 пострадавших. "В арабских СМИ часто обсуждают, кто сделал "последний выстрел". В данном случае это была израильская армия, которая завершила операцию ответным ударом после провального нападения Ирана, не приведшего к жертвам или серьезным разрушениям",- сказал Адраи. По словам представителя армии Израиля, утром, когда было принято решение о военном ответе на ракетные обстрелы Ирана, нарушившие режим прекращения огня, израильские силы незамедлительно отреагировали. И когда поступил приказ о прекращении операции, самолеты вернулись на базы, но перед этим нанесли удар по иранской радиолокационной станции. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250630/iran-2026404612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Последний выстрел в конфликте с Ираном остался за Израилем, заявила ЦАХАЛ
Представитель ЦАХАЛ Адраи: Израиль сделал последний выстрел в конфликте с Ираном
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Израиль совершил "последний выстрел" в конфликте с Ираном до полного вступления в силу режима прекращения огня, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.
Верховный лидер Ирана
аятолла Али Хаменеи
ранее заявил о победе над Израилем
по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ. Официальный представитель минздрава исламской республики Хосейн Керманпур заявил, что в результате атак Израиля по территории Ирана погибли более 620 человек, 4870 пострадали. В свою очередь Израиль заявил о более 20 погибших и свыше 1470 пострадавших.
"В арабских СМИ часто обсуждают, кто сделал "последний выстрел". В данном случае это была израильская армия, которая завершила операцию ответным ударом после провального нападения Ирана, не приведшего к жертвам или серьезным разрушениям",- сказал Адраи.
По словам представителя армии Израиля, утром, когда было принято решение о военном ответе на ракетные обстрелы Ирана, нарушившие режим прекращения огня, израильские силы незамедлительно отреагировали. И когда поступил приказ о прекращении операции, самолеты вернулись на базы, но перед этим нанесли удар по иранской радиолокационной станции.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США
, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран
вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре
, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп
после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке
. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".