https://ria.ru/20250701/izrail-2026424900.html

Последний выстрел в конфликте с Ираном остался за Израилем, заявила ЦАХАЛ

Последний выстрел в конфликте с Ираном остался за Израилем, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 01.07.2025

Последний выстрел в конфликте с Ираном остался за Израилем, заявила ЦАХАЛ

Израиль совершил "последний выстрел" в конфликте с Ираном до полного вступления в силу режима прекращения огня, заявил РИА Новости арабоязычный представитель... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:03:00+03:00

2025-07-01T05:03:00+03:00

2025-07-01T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Израиль совершил "последний выстрел" в конфликте с Ираном до полного вступления в силу режима прекращения огня, заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе над Израилем по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ. Официальный представитель минздрава исламской республики Хосейн Керманпур заявил, что в результате атак Израиля по территории Ирана погибли более 620 человек, 4870 пострадали. В свою очередь Израиль заявил о более 20 погибших и свыше 1470 пострадавших. "В арабских СМИ часто обсуждают, кто сделал "последний выстрел". В данном случае это была израильская армия, которая завершила операцию ответным ударом после провального нападения Ирана, не приведшего к жертвам или серьезным разрушениям",- сказал Адраи. По словам представителя армии Израиля, утром, когда было принято решение о военном ответе на ракетные обстрелы Ирана, нарушившие режим прекращения огня, израильские силы незамедлительно отреагировали. И когда поступил приказ о прекращении операции, самолеты вернулись на базы, но перед этим нанесли удар по иранской радиолокационной станции. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250630/iran-2026404612.html

https://ria.ru/20250623/izrail-2024972166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте