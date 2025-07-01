https://ria.ru/20250701/ivanov-2026574609.html

Мать экс-замминистра обороны Иванова надеялась на оправдательный приговор

Мать экс-замминистра обороны Иванова надеялась на оправдательный приговор - РИА Новости, 01.07.2025

Мать экс-замминистра обороны Иванова надеялась на оправдательный приговор

Мать бывшего замминистра обороны Тимура Иванова перед оглашением приговора заявила РИА Новости, что рассчитывает на оправдание своего сына. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:01:00+03:00

2025-07-01T17:01:00+03:00

2025-07-01T17:01:00+03:00

происшествия

москва

тимур иванов

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мать бывшего замминистра обороны Тимура Иванова перед оглашением приговора заявила РИА Новости, что рассчитывает на оправдание своего сына. "Мы рассчитываем на оправдательный приговор", - сказала она. Супруга другого фигуранта Антона Филатова согласилась с ней, добавив: "Какой еще может быть, если люди невиновны". Мосгорсуд во вторник приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о хищениях на 4,1 миллиарда рублей. Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. Оба они вину не признали. Дело слушалось в закрытом режиме в здании апелляционного корпуса Мосгорсуда, однако из-за ремонта оглашение приговора перенесли в Евангелическую богадельню в Немецкой слободе в Басманном районе Москвы. В здании была усилена охрана, собралось порядка трех десятка журналистов.

https://ria.ru/20250701/ivanov--2026536470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, тимур иванов, московский городской суд