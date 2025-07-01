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Мать экс-замминистра обороны Иванова надеялась на оправдательный приговор
Мать экс-замминистра обороны Иванова надеялась на оправдательный приговор - РИА Новости, 01.07.2025
Мать экс-замминистра обороны Иванова надеялась на оправдательный приговор
Мать бывшего замминистра обороны Тимура Иванова перед оглашением приговора заявила РИА Новости, что рассчитывает на оправдание своего сына. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:01:00+03:00
2025-07-01T17:01:00+03:00
2025-07-01T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мать бывшего замминистра обороны Тимура Иванова перед оглашением приговора заявила РИА Новости, что рассчитывает на оправдание своего сына. "Мы рассчитываем на оправдательный приговор", - сказала она. Супруга другого фигуранта Антона Филатова согласилась с ней, добавив: "Какой еще может быть, если люди невиновны". Мосгорсуд во вторник приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о хищениях на 4,1 миллиарда рублей. Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. Оба они вину не признали. Дело слушалось в закрытом режиме в здании апелляционного корпуса Мосгорсуда, однако из-за ремонта оглашение приговора перенесли в Евангелическую богадельню в Немецкой слободе в Басманном районе Москвы. В здании была усилена охрана, собралось порядка трех десятка журналистов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, тимур иванов, московский городской суд
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Московский городской суд
Мать экс-замминистра обороны Иванова надеялась на оправдательный приговор
Мать экс-замминистра обороны Тимура Иванова надеялась на оправдание сына