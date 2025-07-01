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Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград
Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград - РИА Новости, 01.07.2025
Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград
Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, признанного виновным по делу о хищениях на 4,1 миллиарда рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:59:00+03:00
2025-07-01T15:59:00+03:00
2025-07-01T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, признанного виновным по делу о хищениях на 4,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Лишить Иванова госнаград - Ордена за заслуги перед Отечеством II степени и звания Почетного строителя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров. Мосгорсуд во вторник приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград. Второй фигурант Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Иванов и Филатов вину не признали. Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016 года, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод - по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием. "Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
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https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград
Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Иванова по делу о хищениях