Рейтинг@Mail.ru
Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026553190.html
Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград
Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград - РИА Новости, 01.07.2025
Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград
Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, признанного виновным по делу о хищениях на 4,1 миллиарда рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:59:00+03:00
2025-07-01T15:59:00+03:00
происшествия
россия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, признанного виновным по делу о хищениях на 4,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Лишить Иванова госнаград - Ордена за заслуги перед Отечеством II степени и звания Почетного строителя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров. Мосгорсуд во вторник приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград. Второй фигурант Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Иванов и Филатов вину не признали. Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016 года, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод - по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием. "Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026234544.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград

Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Иванова по делу о хищениях

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, признанного виновным по делу о хищениях на 4,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Лишить Иванова госнаград - Ордена за заслуги перед Отечеством II степени и звания Почетного строителя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Карета" Сталина и особняк из романа Булгакова. На чем попался Тимур Иванов
15:18
Мосгорсуд во вторник приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград. Второй фигурант Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова
01:02
Иванов и Филатов вину не признали.
Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016 года, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод - по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
"Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая 2024, 08:00
 
ПроисшествияРоссияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала