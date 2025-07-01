https://ria.ru/20250701/ivanov-2026553190.html

Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград

Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград - РИА Новости, 01.07.2025

Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград

Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, признанного виновным по делу о хищениях на 4,1 миллиарда рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:59:00+03:00

2025-07-01T15:59:00+03:00

2025-07-01T15:59:00+03:00

происшествия

россия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, признанного виновным по делу о хищениях на 4,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Лишить Иванова госнаград - Ордена за заслуги перед Отечеством II степени и звания Почетного строителя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров. Мосгорсуд во вторник приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград. Второй фигурант Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Иванов и Филатов вину не признали. Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016 года, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод - по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием. "Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html

https://ria.ru/20250701/ivanov-2026234544.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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происшествия, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)