https://ria.ru/20250701/ivanov-2026549353.html

Мосгорсуд удовлетворил иски на 4,1 миллиарда рублей по делу Тимура Иванова

Мосгорсуд удовлетворил иски на 4,1 миллиарда рублей по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 01.07.2025

Мосгорсуд удовлетворил иски на 4,1 миллиарда рублей по делу Тимура Иванова

Мосгорсуд удовлетворил иски потерпевших на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:52:00+03:00

2025-07-01T15:52:00+03:00

2025-07-01T15:52:00+03:00

происшествия

россия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

московский городской суд

агентство по страхованию вкладов

оборонстрой

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил иски потерпевших на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Взыскать в солидарном порядке с Иванова Тимура Вадимовича и с Филатова Антона Влалиславовича в пользу ГУОВ 216 миллионов 674 тысячи 489 рублей 79 копеек в счет возмещения причинённого ущерба преступлением... В пользу государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов - 3 миллиарда 920 миллионов 352 тысячи 726 рублей 46 копеек", - огласил решение судья Сергей Подопригоров. Мосгорсуд во вторник приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград. Второй фигурант Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. По делу были заявлены иски потерпевших. Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) просили взыскать 216 миллионов рублей, Агентства по страхованию вкладов (АСВ) - 3,9 миллиарда рублей. По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Иванов и Филатов вину не признали. Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016 года, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод - по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием. "Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20250701/ivanov--2026536470.html

https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html

https://ria.ru/20250701/prigovor-2026542082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, агентство по страхованию вкладов, оборонстрой