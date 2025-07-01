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Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 01.07.2025
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15:24 01.07.2025 (обновлено: 17:09 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026535667.html
Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии
Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 01.07.2025
Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии
Мосгорсуд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:24:00+03:00
2025-07-01T17:09:00+03:00
тимур иванов
московский городской суд
происшествия
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно &lt;…&gt; путем частичного сложения назначить Иванову Тимуру Вадимовичу 13 лет лишения свободы", — огласил решение судья Сергей Подопригоров.Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей.Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 года и оштрафован на 25 миллионов рублей.На прошлой неделе в прениях сторон гособвинитель запросил Иванову в качестве наказания 14,5 года колонии общего режима, Филатову — 14 лет. Кроме того, суд просил обратить имущество Иванова в доход государства.По делу были заявлены иски потерпевших. Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) просили взыскать 216 миллионов рублей, Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — 3,9 миллиарда рублей.По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года — 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.Иванов и Филатов вину не признали.Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016-го, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "Олимпситистроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием."Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число ста наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026234544.html
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тимур иванов, московский городской суд, происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова
Тимур Иванов, Московский городской суд, Происшествия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Мосгорсуд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно <…> путем частичного сложения назначить Иванову Тимуру Вадимовичу 13 лет лишения свободы", — огласил решение судья Сергей Подопригоров.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Карета" Сталина и особняк из романа Булгакова. На чем попался Тимур Иванов
15:18
Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей.
Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 года и оштрафован на 25 миллионов рублей.
На прошлой неделе в прениях сторон гособвинитель запросил Иванову в качестве наказания 14,5 года колонии общего режима, Филатову — 14 лет. Кроме того, суд просил обратить имущество Иванова в доход государства.
По делу были заявлены иски потерпевших. Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) просили взыскать 216 миллионов рублей, Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — 3,9 миллиарда рублей.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова
01:02
По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года — 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Иванов и Филатов вину не признали.
Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016-го, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "Олимпситистроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
"Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число ста наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Потерпевшие просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей
24 июня, 07:50
 
Тимур ИвановМосковский городской судПроисшествияДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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