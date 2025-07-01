https://ria.ru/20250701/ivanov-2026535667.html

Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 01.07.2025

Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Мосгорсуд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:24:00+03:00

2025-07-01T15:24:00+03:00

2025-07-01T17:09:00+03:00

тимур иванов

московский городской суд

происшествия

дело замминистра обороны тимура иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006924777_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_9727de6deba4ff4c056cb18749a40623.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно <…> путем частичного сложения назначить Иванову Тимуру Вадимовичу 13 лет лишения свободы", — огласил решение судья Сергей Подопригоров.Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей.Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 года и оштрафован на 25 миллионов рублей.На прошлой неделе в прениях сторон гособвинитель запросил Иванову в качестве наказания 14,5 года колонии общего режима, Филатову — 14 лет. Кроме того, суд просил обратить имущество Иванова в доход государства.По делу были заявлены иски потерпевших. Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) просили взыскать 216 миллионов рублей, Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — 3,9 миллиарда рублей.По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года — 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.Иванов и Филатов вину не признали.Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016-го, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "Олимпситистроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием."Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число ста наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html

https://ria.ru/20250701/ivanov-2026234544.html

https://ria.ru/20250624/ivanov-2025003001.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тимур иванов, московский городской суд, происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова