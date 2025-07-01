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Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии - РИА Новости, 01.07.2025
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15:14 01.07.2025 (обновлено: 15:38 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026533353.html
Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии
Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии - РИА Новости, 01.07.2025
Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии
Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:14:00+03:00
2025-07-01T15:38:00+03:00
происшествия
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
тимур иванов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей.Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.Обвинение просило для Иванова 14,5 года колонии.По версии следствия, на момент преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", которая напрямую подчинялась бывшему замглавы Минобороны .Их обвинили в хищении 216 миллионов рублей у "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html
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происшествия, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, тимур иванов
Происшествия, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Тимур Иванов
Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии

Мосгорсуд дал Тимуру Иванову 13 лет колонии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей.
Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.
Обвинение просило для Иванова 14,5 года колонии.
По версии следствия, на момент преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", которая напрямую подчинялась бывшему замглавы Минобороны .Их обвинили в хищении 216 миллионов рублей у "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
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ПроисшествияМосковский городской судДело замминистра обороны Тимура ИвановаТимур Иванов
 
 
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