https://ria.ru/20250701/ivanov-2026533353.html

Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии

Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии - РИА Новости, 01.07.2025

Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии

Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:14:00+03:00

2025-07-01T15:14:00+03:00

2025-07-01T15:38:00+03:00

происшествия

московский городской суд

дело замминистра обороны тимура иванова

тимур иванов

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей.Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.Обвинение просило для Иванова 14,5 года колонии.По версии следствия, на момент преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", которая напрямую подчинялась бывшему замглавы Минобороны .Их обвинили в хищении 216 миллионов рублей у "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.

https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html

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происшествия, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, тимур иванов