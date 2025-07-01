https://ria.ru/20250701/ivanov-2026533353.html
Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии
Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии - РИА Новости, 01.07.2025
Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии
Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:14:00+03:00
2025-07-01T15:14:00+03:00
2025-07-01T15:38:00+03:00
происшествия
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
тимур иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026544833_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_8765dd552f296eb062e34a2730d92a6b.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей.Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.Обвинение просило для Иванова 14,5 года колонии.По версии следствия, на момент преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", которая напрямую подчинялась бывшему замглавы Минобороны .Их обвинили в хищении 216 миллионов рублей у "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026544833_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_80b1a648b8cb695105c59ed2c3c35859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, тимур иванов
Происшествия, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Тимур Иванов
Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии
Мосгорсуд дал Тимуру Иванову 13 лет колонии