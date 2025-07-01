https://ria.ru/20250701/ivanov--2026536470.html

Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии

Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии - РИА Новости, 01.07.2025

Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по первому уголовному делу — о растрате четырех миллиардов рублей при покупке РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:29:00+03:00

2025-07-01T15:29:00+03:00

2025-07-01T16:46:00+03:00

происшествия

тимур иванов

московский городской суд

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

оборонстрой

александр фомин

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по первому уголовному делу — о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы."Окончательно <...> путем частичного сложения назначить Иванову Тимуру Вадимовичу 13 лет лишения свободы", — огласил решение судья Сергей Подопригоров.Другие подробностиДва дела Тимура Иванова№1№2

https://ria.ru/20250701/ivanov-2026234544.html

https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html

https://ria.ru/20250603/familiya-2020583554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Икрамова

происшествия, тимур иванов, московский городской суд, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова, оборонстрой, александр фомин