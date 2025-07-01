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Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии - РИА Новости, 01.07.2025
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15:29 01.07.2025 (обновлено: 16:46 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/ivanov--2026536470.html
Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии
Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии - РИА Новости, 01.07.2025
Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по первому уголовному делу — о растрате четырех миллиардов рублей при покупке РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:29:00+03:00
2025-07-01T16:46:00+03:00
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
оборонстрой
александр фомин
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по первому уголовному делу — о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы."Окончательно &lt;...&gt; путем частичного сложения назначить Иванову Тимуру Вадимовичу 13 лет лишения свободы", — огласил решение судья Сергей Подопригоров.Другие подробностиДва дела Тимура Иванова№1№2
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026234544.html
https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html
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происшествия, тимур иванов, московский городской суд, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова, оборонстрой, александр фомин
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, ОборонСтрой, Александр Фомин

Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по первому уголовному делу — о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.
"Окончательно <...> путем частичного сложения назначить Иванову Тимуру Вадимовичу 13 лет лишения свободы", — огласил решение судья Сергей Подопригоров.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова
01:02

Другие подробности

  • Его обязали выплатить штраф в 100 миллионов рублей.
  • Второму фигуранту дела, бывшему подчиненному Иванова Антону Филатову, назначили 12,5 лет колонии и штраф в 25 миллионов рублей.
  • С них обоих "в солидарном порядке" взыщут более 4,1 миллиарда рублей по двум искам потерпевших: 216,7 миллиона рублей — в пользу Главного управления обустройства войск (ГУОВ), 3,9 миллиарда — в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
  • У Иванова также конфисковали имущество на сумму легализации средств в размере 216 миллионов рублей:
  1. 1.
    квартиру площадью 317,2 квадратных метра стоимостью 115 миллионов рублей;
  2. 2.
    56 миллионов рублей, изъятые при обыске;
  3. 3.
    пять миллионов 800 тысяч рублей;
  4. 4.
    13,5 тысяч долларов США;
  5. 5.
    четыре тысячи 700 евро;
  6. 6.
    2,3 миллиона рублей, находящиеся на счете в банке.
  • Остальное имущество экс-замминистра и его родственников на сумму 2,5 миллиарда рублей суд постановил оставить под арестом для дальнейшего взыскания по выплатам.
  • Его лишили Ордена за заслуги перед Отечеством II степени и звания Почетного строителя.
  • Защита намерена обжаловать приговор.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Карета" Сталина и особняк из романа Булгакова. На чем попался Тимур Иванов
15:18

Два дела Тимура Иванова

№1
  • В апреле прошлого года Иванова арестовали по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло.
  • Под стражей также находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин.
  • В июне в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
№2
  • В 2015 году Иванов возглавлял АО "Оборонстрой".
  • Он привлек Филатова, занимавшего пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек к хищению средств, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
  • По версии следствия, они похитили у "Интеркоммерц" 216 миллионов рублей и еще 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию
3 июня, 05:13
 
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