Суд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по первому уголовному делу — о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.
"Окончательно <...> путем частичного сложения назначить Иванову Тимуру Вадимовичу 13 лет лишения свободы", — огласил решение судья Сергей Подопригоров.
Другие подробности
- Его обязали выплатить штраф в 100 миллионов рублей.
- Второму фигуранту дела, бывшему подчиненному Иванова Антону Филатову, назначили 12,5 лет колонии и штраф в 25 миллионов рублей.
- С них обоих "в солидарном порядке" взыщут более 4,1 миллиарда рублей по двум искам потерпевших: 216,7 миллиона рублей — в пользу Главного управления обустройства войск (ГУОВ), 3,9 миллиарда — в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
- У Иванова также конфисковали имущество на сумму легализации средств в размере 216 миллионов рублей:
- 1.квартиру площадью 317,2 квадратных метра стоимостью 115 миллионов рублей;
- 2.56 миллионов рублей, изъятые при обыске;
- 3.пять миллионов 800 тысяч рублей;
- 4.13,5 тысяч долларов США;
- 5.четыре тысячи 700 евро;
- 6.2,3 миллиона рублей, находящиеся на счете в банке.
- Остальное имущество экс-замминистра и его родственников на сумму 2,5 миллиарда рублей суд постановил оставить под арестом для дальнейшего взыскания по выплатам.
- Его лишили Ордена за заслуги перед Отечеством II степени и звания Почетного строителя.
- Защита намерена обжаловать приговор.
Два дела Тимура Иванова
№1
- В апреле прошлого года Иванова арестовали по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло.
- Под стражей также находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин.
- В июне в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
№2
- В 2015 году Иванов возглавлял АО "Оборонстрой".
- Он привлек Филатова, занимавшего пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек к хищению средств, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
- По версии следствия, они похитили у "Интеркоммерц" 216 миллионов рублей и еще 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
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