https://ria.ru/20250701/iran-2026590466.html

В Иране прокомментировали задержание подозреваемого в слежке за евреями

В Иране прокомментировали задержание подозреваемого в слежке за евреями - РИА Новости, 01.07.2025

В Иране прокомментировали задержание подозреваемого в слежке за евреями

Иранское посольство в Берлине прокомментировало задержание в Дании мужчины, подозреваемого генпрокуратурой ФРГ в слежке за евреями по заданию Ирана,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:48:00+03:00

2025-07-01T17:48:00+03:00

2025-07-01T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Иранское посольство в Берлине прокомментировало задержание в Дании мужчины, подозреваемого генпрокуратурой ФРГ в слежке за евреями по заданию Ирана, диппредставительство назвало эти обвинения необоснованными и опасными, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо посольства. Ранее в Дании по ордеру генеральной прокуратуры ФРГ был задержан мужчина, подозреваемый в Германии в слежке за "еврейскими лицами" и институциями по заданию спецслужб Ирана. Гражданин Дании Али С. подозревается в том, что в начале 2025 года получил от иранской разведки задание собирать в Берлине информацию о "еврейских местах" и отдельных "еврейских лицах". С этой целью он в июне текущего года якобы осуществил разведку трех объектов на месте. По словам агентства, посольство Ирана назвало опасными обвинения, касающиеся того, что оно назвало "предполагаемым спланированным нападением на еврейские учреждения" в столице Германии. "Эти необоснованные и опасные обвинения кажутся частью намеренной кампании для того, чтобы отвлечь внимание общественности", - цитирует агентство электронное письмо посольства. Министерство иностранных дел Германии сообщило о вызове посла Ирана в связи с инцидентом. "Мы не потерпим никакой угрозы жизням евреев в Германии. Подозрения в отношении мужчины в Дании в связи с предполагаемой агентурной деятельностью для Ирана должны быть полностью раскрыты. Сегодня посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел", - сообщил немецкий МИД на странице в социальной сети X.

https://ria.ru/20250701/iran-2026583976.html

https://ria.ru/20250624/iran-2025150061.html

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в мире, германия, иран, дания, война израиля и ирана: последние новости о конфликте