https://ria.ru/20250701/iran-2026455126.html

В Иране не считают, что переговоры с США возобновятся быстро

В Иране не считают, что переговоры с США возобновятся быстро - РИА Новости, 01.07.2025

В Иране не считают, что переговоры с США возобновятся быстро

Иран не считает, что переговоры с США возобновятся быстро, Тегерану нужно больше времени, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 01.07.2025

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2025-07-01T10:09:00+03:00

2025-07-01T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Иран не считает, что переговоры с США возобновятся быстро, Тегерану нужно больше времени, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи. "Я не думаю, что переговоры возобновятся так быстро. Чтобы мы могли принять решение об этом, нам сначала нужно убедиться, что США не предпримут военного нападения на нас во время переговоров. С учетом этого, думаю, что все еще нужно больше времени ", - сказал министр в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, могут ли переговоры возобновиться на этой неделе. По его словам, двери дипломатии "никогда не закроются". Ранее президент США Дональд Трамп после окончания ирано-израильского конфликта и ответа Тегерана на удары США по иранским ядерным объектам объявил 25 июня о предстоящих переговорах представителей Штатов и Ирана. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html

https://ria.ru/20250621/iran-2024423885.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи