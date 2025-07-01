https://ria.ru/20250701/intervidenie-2026599412.html
Начался прием заявок на покупку билетов на конкурс "Интервидение"
Начался прием заявок на покупку билетов на конкурс "Интервидение" - РИА Новости, 01.07.2025
Начался прием заявок на покупку билетов на конкурс "Интервидение"
Прием заявок на покупку билетов на международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал во вторник, сообщается в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:37:00+03:00
2025-07-01T18:37:00+03:00
2025-07-01T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прием заявок на покупку билетов на международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал во вторник, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Первое июля — официальный день старта приёма заявок на покупку билетов! Успейте зарегистрироваться, чтобы не пропустить начало официальной продажи билетов на конкурс "Интервидение"25"!" - говорится в сообщении. Как уточняется, для оформления заявки необходимо перейти на официальный сайт конкурса и заполнить форму. После электронную почту придет письмо-подтверждение. "Как только откроется официальная продажа, мы пришлём имейл-оповещение. А дальше дело за малым: успеть приобрести лучшие места в числе самых первых!" - заключается в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
https://ria.ru/20250630/matvienko-2026182197.html
https://ria.ru/20250611/ssha-2022322857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , музыка, игорь матвиенко, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, новости культуры, интервидение – 2025
Культура, Москва, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка, Игорь Матвиенко, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры, Интервидение – 2025
Начался прием заявок на покупку билетов на конкурс "Интервидение"
Прием заявок на покупку билетов на конкурс "Интервидение" стартовал во вторник
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прием заявок на покупку билетов на международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал во вторник, сообщается в Telegram-канале конкурса.
"Первое июля — официальный день старта приёма заявок на покупку билетов! Успейте зарегистрироваться, чтобы не пропустить начало официальной продажи билетов на конкурс "Интервидение"25"!" - говорится в сообщении.
Как уточняется, для оформления заявки необходимо перейти на официальный сайт конкурса и заполнить форму. После электронную почту придет письмо-подтверждение.
"Как только откроется официальная продажа, мы пришлём имейл-оповещение. А дальше дело за малым: успеть приобрести лучшие места в числе самых первых!" - заключается в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.